奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家

(中央社洛杉磯23日綜合外電報導)第96屆奧斯卡金像獎入圍名單今天揭曉,大導克里斯多福諾蘭的「奧本海默」榮獲13項提名,為本次最大贏家。台裔美籍導演江松長執導的作品「金門」入圍最佳紀錄短片。

以下為主要入圍名單:

最佳影片獎

美國小說(American Fiction,暫譯)

墜惡真相(Anatomy of a Fall)

芭比(Barbie)

滯留生(The Holdovers)

花月殺手(Killers of the Flower Moon)

大師風華:真愛樂章(Maestro)

奧本海默(Oppenheimer)

之前的我們(Past Lives)

可憐的東西(Poor Things)

夢想集中營(The Zone of Interest)

最佳導演獎

潔絲汀楚特(Justine Triet)/「墜惡真相」

馬丁史柯西斯(Martin Scorsese)/「花月殺手」

克里斯多福諾蘭(Christopher Nolan)/「奧本海默」

尤格藍西莫(Yorgos Lanthimos)/「可憐的東西」

強納森葛雷瑟(Jonathan Glazer)/「夢想集中營」

最佳男主角獎

布萊德利庫柏(Bradley Cooper)/「大師風華:真愛樂章」

科爾曼杜明戈(Colman Domingo)/「魯斯汀」(Rustin)

保羅吉馬蒂(Paul Giamatti)/「滯留生」

席尼墨菲(Cillian Murphy)/「奧本海默」

傑弗瑞萊特(Jeffrey Wright)/「美國小說」

最佳女主角獎

安妮特班寧(Annette Bening)/「泳不放棄」(Nyad)

莉莉葛萊史東(Lily Gladstone)/「花月殺手」

珊卓惠勒(Sandra Huller)/「墜惡真相」

凱莉墨里根(Carey Mulligan)/「大師風華:真愛樂章」

艾瑪史東(Emma Stone)/「可憐的東西」

最佳男配角獎

斯特林布朗(Sterling K. Brown)/「美國小說」

勞勃狄尼洛(Robert De Niro)/「花月殺手」

小勞勃道尼(Robert Downey Jr.)/「奧本海默」

雷恩葛斯林(Ryan Gosling)/「芭比」

馬克魯法洛(Mark Ruffalo)/「可憐的東西」

最佳女配角獎

愛蜜莉布朗(Emily Blunt)/「奧本海默」

丹妮兒布魯克斯(Danielle Brooks)/「紫色姐妹花」(The Color Purple)

艾美莉卡弗瑞娜(America Ferrera)/「芭比」

茱蒂福斯特(Jodie Foster)/「泳不放棄」

達芬喬伊藍道夫(Da’Vine Joy Randolph)/「滯留生」

最佳原創劇本

墜惡真相

滯留生

大師風華:真愛樂章

五月的你,十二月的她(May December)

之前的我們

最佳改編劇本

美國小說

芭比

奧本海默

可憐的東西

夢想集中營

最佳動畫片獎

蒼鷺與少年(The Boy and the Heron)

元素方城市(Elemental)

怪物少女妮莫娜(Nimona)

再見機器人(Robot Dreams)

蜘蛛人:穿越新宇宙(Spider-Man: Across the Spider-Verse)

最佳國際影片獎(舊稱最佳外語片獎)

少年的漂浪旅程(Io capitano)/義大利

我的完美日常/日本

絕地盟約(Society of the Snow)/西班牙

失控教室(The Teachers'Lounge,暫譯)/德國

夢想集中營/英國

最佳歌曲獎

The Fire Inside/「火辣奇多的誕生」(Flamin'Hot)

I'm Just Ken/「芭比」

It Never Went Away/「美國交響樂:強·巴提斯的幕後點滴」(American Symphony)

Wahzhazhe (A Song for My People)/「花月殺手」

What Was I Made For?/「芭比」

最佳原創配樂獎

美國小說

印第安納瓊斯:命運輪盤(Indiana Jones and the Dial of Destiny)

花月殺手

奧本海默

可憐的東西

最佳紀錄短片

The ABCs of Book Banning

The Barber of Little Rock

金門(Island in Between)

最後的樂器維修師(The Last Repair Shop)

奶奶跟外婆(Nǎi Nai & Wài Pó)



