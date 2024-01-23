奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯23日綜合外電報導）第96屆奧斯卡金像獎入圍名單今天揭曉，大導克里斯多福諾蘭的「奧本海默」榮獲13項提名，為本次最大贏家。台裔美籍導演江松長執導的作品「金門」入圍最佳紀錄短片。

以下為主要入圍名單：

最佳影片獎

美國小說（American Fiction，暫譯）

墜惡真相（Anatomy of a Fall）

芭比（Barbie）

滯留生（The Holdovers）

花月殺手（Killers of the Flower Moon）

大師風華：真愛樂章（Maestro）

奧本海默（Oppenheimer）

之前的我們（Past Lives）

可憐的東西（Poor Things）

夢想集中營（The Zone of Interest）

最佳導演獎

潔絲汀楚特（Justine Triet）／「墜惡真相」

馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）／「花月殺手」

克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）／「奧本海默」

尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）／「可憐的東西」

強納森葛雷瑟（Jonathan Glazer）／「夢想集中營」

影片來源：NEON

影片來源：Paramount Pictures

影片來源：環球影片 官方頻道

影片來源：二十世紀影業

影片來源：GaragePlay 車庫娛樂

最佳男主角獎

布萊德利庫柏（Bradley Cooper）／「大師風華：真愛樂章」

科爾曼杜明戈（Colman Domingo）／「魯斯汀」（Rustin）

保羅吉馬蒂（Paul Giamatti）／「滯留生」

席尼墨菲（Cillian Murphy）／「奧本海默」

傑弗瑞萊特（Jeffrey Wright）／「美國小說」

影片來源：Netflix

影片來源：Netflix

最佳女主角獎

安妮特班寧（Annette Bening）／「泳不放棄」（Nyad）

莉莉葛萊史東（Lily Gladstone）／「花月殺手」

珊卓惠勒（Sandra Huller）／「墜惡真相」

凱莉墨里根（Carey Mulligan）／「大師風華：真愛樂章」

艾瑪史東（Emma Stone）／「可憐的東西」

影片來源：Netflix

最佳男配角獎

斯特林布朗（Sterling K. Brown）／「美國小說」

勞勃狄尼洛（Robert De Niro）／「花月殺手」

小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）／「奧本海默」

雷恩葛斯林（Ryan Gosling）／「芭比」

馬克魯法洛（Mark Ruffalo）／「可憐的東西」

影片來源：華納兄弟台灣

最佳女配角獎

愛蜜莉布朗（Emily Blunt）／「奧本海默」

丹妮兒布魯克斯（Danielle Brooks）／「紫色姐妹花」（The Color Purple）

艾美莉卡弗瑞娜（America Ferrera）／「芭比」

茱蒂福斯特（Jodie Foster）／「泳不放棄」

達芬喬伊藍道夫（Da’Vine Joy Randolph）／「滯留生」

最佳原創劇本

墜惡真相

滯留生

大師風華：真愛樂章

五月的你，十二月的她（May December）

之前的我們

最佳改編劇本

美國小說

芭比

奧本海默

可憐的東西

夢想集中營

最佳動畫片獎

蒼鷺與少年（The Boy and the Heron）

元素方城市（Elemental）

怪物少女妮莫娜（Nimona）

再見機器人（Robot Dreams）

蜘蛛人：穿越新宇宙（Spider-Man: Across the Spider-Verse）

影片來源：甲上娛樂

最佳國際影片獎（舊稱最佳外語片獎）

少年的漂浪旅程（Io capitano）／義大利

我的完美日常／日本

絕地盟約（Society of the Snow）／西班牙

失控教室（The Teachers'Lounge，暫譯）／德國

夢想集中營／英國

最佳歌曲獎

The Fire Inside／「火辣奇多的誕生」（Flamin'Hot）

I'm Just Ken／「芭比」

It Never Went Away／「美國交響樂：強·巴提斯的幕後點滴」（American Symphony）

Wahzhazhe (A Song for My People)／「花月殺手」

What Was I Made For?／「芭比」

最佳原創配樂獎

美國小說

印第安納瓊斯：命運輪盤（Indiana Jones and the Dial of Destiny）

花月殺手

奧本海默

可憐的東西

最佳紀錄短片

The ABCs of Book Banning

The Barber of Little Rock

金門（Island in Between）

最後的樂器維修師（The Last Repair Shop）

奶奶跟外婆（Nǎi Nai & Wài Pó）



（譯者：陳正健／核稿：楊昭彥）1130123