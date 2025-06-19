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傳英德法外長計劃20日在日內瓦與伊朗舉行核談判

2025/6/19 09:40
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（中央社柏林18日綜合外電報導）德國外交消息人士告訴路透社，德國、法國和英國外長計劃於20日在日內瓦與伊朗外長舉行核談判。

這名消息人士指出，3國外長將先與歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在德國常駐日內瓦使節辦公室見面，然後再與伊朗外交部長舉行會談。

以色列上週對宿敵伊朗發動大規模軍事攻擊，伊朗也多次向以色列目標發射飛彈回擊，外界擔憂中東衝突升高，歐洲在此背景下提出會談建議。

對於美國是否參與以色列對伊朗的軍事行動，美國總統川普拒不透露，更讓外界疑慮加深，擔憂這場危機加劇。

這名德國消息人士說，歐洲協同美國和伊朗談判，目的是要說服伊朗堅定保證其核子計畫僅止於民生用途。

消息人士稱，上述部長會談之後，將舉行專家層級的結構性對話。

以色列表示，以方目標是消除伊朗發展核武的能力，伊朗則否認其核子計畫用於軍事目的。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）公開支持以色列的襲擊行動。本週梅爾茨還說伊朗應緩和局勢，否則將面臨破壞力更大的威脅，此言激怒了伊朗。

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與此同時，德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）今天呼籲伊朗領導人致力達成決議，包括對核計畫做出保證。

瓦德福告訴伊朗：「現在坐上談判桌，永遠不會太晚。」（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1140619

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