台鐵自強號故障 松山至台北間一度單線雙向行車【更新】

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【更新】台鐵上午8時3分更新狀態，全線已正常運行。

（中央社記者黃巧雯台北19日電）台鐵103次七堵往潮州的自強號今天清晨發生故障，卡在松山至台北間東正線。台鐵公司表示，目前松山至台北間，維持西正線單線雙向行車，平均列車受影響延誤約5至16分。

台鐵表示，1列103次自強號清晨6時23分在松山至台北間東正線機車（E1013）故障導致全列車無電，經處理無效請求救援，派救援單機前往馳援，已通知受影響列車及車站加強播音服務旅客。

台鐵指出，救援機車已於清晨6時55分由樹林開出，後續將事故列車連結拖離至台北站。

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台鐵表示，原本在台北站預計搭乘103次列車的旅客將播音引導搭乘其他列次，已減輕列車延誤影響，至於彰化以南將依原排點準點特開另一編組，按原行車計畫行駛，降低列車延誤狀況。

由於正值通勤時段，不少列車因此延誤，台鐵指出，目前松山至台北間，維持西正線單線雙向行車，平均列車受影響延遲時間約5至16分。（編輯：李淑華）1140619