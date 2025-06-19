從西非農田到清華講堂 82歲方英彥獲雙碩士【獨家】

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（中央社記者郭宣彣新竹市19日電）82歲方英彥今年從清華大學科管院與美國德州大學阿靈頓分校（UTA）雙聯EMBA學程畢業，獲雙碩士，論文實地研究遠至西非布吉納法索，展現堅強毅力，感動師生。

清華大學科技管理學院教授林世昌表示，方英彥長年從事國際農業技術援助，曾任駐布吉納法索農耕技術團團長，退休返台後報名清華與UTA雙聯EMBA課程，全勤不缺課且積極參與學術活動。

經由林世昌的聯繫，方英彥透過文字告訴中央社，他的碩士論文於非洲進行隨機指派實驗，分析農耕技術訓練與稻米產量間的關係，調查樣本涵蓋巴格雷左岸17個村莊，從約1.7萬戶農民中，抽樣1700戶，回收1032份有效問卷。

他表示，方英彥後續擴大實驗，比較耕種前與收成後提供獎勵對稻米產量的影響差異，以及化肥與有機肥使用成效，對發展中國家農業政策與扶貧策略具有高度參考價值，展現 Taiwan Can Help精神，後續將改寫並投稿國際期刊，持續耕耘學術研究。

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論文指導教授林世昌告訴中央社記者，方英彥日前順利通過碩士論文口試，口試當天現場氣氛溫馨感人，而擔任口試主席的台灣大學經濟系教授陳正倉聽完報告後，立即站起讚賞方英彥的堅持精神。

林世昌說，方英彥是年輕學子的典範，身體力行終身學習，儘管高齡，仍堅持親自從台北駕車赴清華上課，活力充沛讓人敬佩。（編輯：陳清芳）1140619