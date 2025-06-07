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音樂人林隆璇60歲獲政大博士 華梵畢業生4成熟齡

2025/6/7 17:13（6/7 17:56 更新）
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政治大學7日舉辦113學年度畢業典禮，現年60歲的知名音樂人林隆璇（圖）以教育學系博士身分站上政大畢業典禮舞台。（政治大學提供）中央社記者陳至中傳真 114年6月7日
政治大學7日舉辦113學年度畢業典禮，現年60歲的知名音樂人林隆璇（圖）以教育學系博士身分站上政大畢業典禮舞台。（政治大學提供）中央社記者陳至中傳真 114年6月7日
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（中央社記者陳至中台北7日電）今天有多所大學舉辦畢業典禮，知名音樂人林隆璇以60歲之齡，獲得政治大學教育系博士；華梵大學有超過4成的畢業生，是年逾45歲的「熟齡學生」。

政大今年有4455人畢業，包括60歲的林隆璇，以教育學系博士的身分踏上畢典舞台，父母、妻子與孩子也一同到場見證。

林隆璇透過校方表示，念博士的4年與大學時期截然不同，不再是「為了畢業而讀」，每天投入研究與閱讀，走得紮實也充實。他感謝師長的引領，也鼓勵學弟妹好好享受學生時期，「那是人生最自由、最有可能實現夢想的時光。」

另一方面，華梵大學今天舉辦畢業典禮，全校有4成是45歲以上的「熟齡學生」，最年長的86歲碩士蕭季慧，曾擔任高雄市消防局長，今年從東方人文思想研究所碩士班畢業。

蕭季慧說，到華梵最大的收穫就是對佛學了解得更透徹，為了繼續鑽研，他已考上博士班，目標90歲取得博士，追尋弘揚佛法的夢想。

佛教藝術學系畢業生郭玲紅今年73歲，在「人生70才開始」之年投入華梵，彌補年少沒讀大學的遺憾，4年來最開心的就是學會製作古琴、繪畫、木雕等技藝，將繼續攻讀碩士，朝學術研究之路邁進。

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另外，曾以「婉君表妹」獲得金馬獎最佳童星的謝玲玲，今天獲頒中國文化大學名譽文學博士，表彰她長期關注教育與公益。她分享：「最美好的，往往來自生活的累積與人與人之間的溫度。」勉勵學弟妹秉持誠信、責任與愛，走出屬於自己的光彩人生。

元利建設常務董事王小瀋獲台北科技大學頒發名譽設計博士學位，他「4進4出」北科大（包含前身台北工專），陸續從設計工程科讀到設計學院博士。他今天說，今天獲得名譽博士，堪稱圓滿劃下學業句點，並提醒一同畢業的2500名北科大學生，事業有成後要記得回饋母校。（編輯：李亨山）1140607

中國文化大學7日舉辦113學年度畢業典禮，會中頒授名譽文學博士學位給戲劇系傑出校友、資深女星謝玲玲（前），表彰她在表演藝術、教育推動及公益慈善等領域的貢獻。（文大提供）中央社記者陳至中傳真 114年6月7日
中國文化大學7日舉辦113學年度畢業典禮，會中頒授名譽文學博士學位給戲劇系傑出校友、資深女星謝玲玲（前），表彰她在表演藝術、教育推動及公益慈善等領域的貢獻。（文大提供）中央社記者陳至中傳真 114年6月7日
台北科技大學113學年度畢業典禮7日舉行，元利建設常務董事王小瀋（圖）獲頒名譽設計博士，以表彰其長年回饋母校、參與校園建設規畫的貢獻。（北科大提供，呂宇絜拍攝）中央社記者陳至中傳真 114年6月7日
台北科技大學113學年度畢業典禮7日舉行，元利建設常務董事王小瀋（圖）獲頒名譽設計博士，以表彰其長年回饋母校、參與校園建設規畫的貢獻。（北科大提供，呂宇絜拍攝）中央社記者陳至中傳真 114年6月7日
華梵大學7日盛大舉辦113學年度畢業典禮，年逾8旬的華梵東方人文思想研究所碩士蕭季慧（左2）也被譽為「雙管書法家」，特將其左右開弓的書法作品致贈學校。（華梵大學提供）中央社記者陳至中傳真 114年6月7日
華梵大學7日盛大舉辦113學年度畢業典禮，年逾8旬的華梵東方人文思想研究所碩士蕭季慧（左2）也被譽為「雙管書法家」，特將其左右開弓的書法作品致贈學校。（華梵大學提供）中央社記者陳至中傳真 114年6月7日
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