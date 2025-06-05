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公務員新特殊查核辦法6日生效 政院5長列首波實施對象
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前教長潘文忠、藝術家江賢二獲頒台師大傑出校友

2025/6/5 12:12（6/5 12:31 更新）
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台灣師範大學5日舉行103週年校慶大會，典禮中由台師大校長吳正己（左）頒發傑出校友給前教育部長潘文忠（右）。中央社記者許秩維攝 114年6月5日
台灣師範大學5日舉行103週年校慶大會，典禮中由台師大校長吳正己（左）頒發傑出校友給前教育部長潘文忠（右）。中央社記者許秩維攝 114年6月5日
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（中央社記者許秩維台北5日電）台灣師範大學今天舉行103週年校慶大會，前教育部長潘文忠、當代藝術家江賢二、電路板環境公益基金會董事長陳正雄、中研院院士李艷惠等4人獲頒傑出校友。

台灣師範大學今天舉行103週年校慶大會，歷任校長、歷屆傑出校友、校內師生等齊聚一堂，典禮中也表揚4名傑出校友，以及3名社會實踐獎獲獎學生、7名傑出學生。

台師大校長吳正己表示，台師大從1922年的台北高校，到1946年培育中學教師的省立師範學院、1967年的國立台灣師大，1994年轉型為綜合型大學，現在更已發展成為國際化綜合大學。

吳正己提到，台師大今年有6個學科進全球百大，是全台第2；去年還榮獲教育部「雙語標竿大學」計畫，每年全英授課數近千門；學校也推動校學士制度，鼓勵學生跨域學習；並持續與台積電、輝達等產業合作；加上校友在各行各業發光發熱，讓師生能站在巨人肩膀上前進。

台師大今年頒發4名傑出校友，包括前教育部長潘文忠、當代藝術家江賢二、電路板環境公益基金會董事長陳正雄及中央研究院院士李艷惠。

潘文忠從基層教師做起，曾任台北縣（新北市前身）教育局局長、國立編譯館館長、國家教育研究院副院長、台中市副市長等職，行政經驗觸及多個不同領域；更2度接掌教育部，成為史上任期最長的教育部長。

潘文忠分享，教育工作挑戰很大，感謝母校師長的支持，讓國中會考在疫情期間也未中斷，另外也讓近年教育重大工程的108課綱能落地往前；人才是國家發展的關鍵力量，台師大雖已轉型綜合大學，仍是師資培育的龍頭，期許台師大為台灣培養最優秀師資，推動教育發展向前。

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江賢二在大學畢業後，曾短暫到國中任教1年，隨即赴法國與美國發展，他擅長以抽象形式詮釋內心情感與社會關懷；2007年起定居台東，為回饋社會，更將工作室擴建成江賢二藝術園區，今年3月對外開放，為台東注入文化活力。

江賢二表示，從小大家都學過「真、善、美」3個字，但他到這幾年才真正體會真善美的意涵及對每個人的重要性；他在台東打造藝術園區，希望大家除了享受大自然環境，也能欣賞當代藝術，從心靈上感受美好與幸福。（編輯：李錫璋）1140605

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台灣師範大學5日舉行103週年校慶大會，當代藝術家江賢二（圖）獲頒台師大傑出校友，並發表獲選感言；江賢二定居台東並以工作室擴建「江賢二藝術園區」為在地藝術創作提供能量。中央社記者許秩維攝 114年6月5日
台灣師範大學5日舉行103週年校慶大會，當代藝術家江賢二（圖）獲頒台師大傑出校友，並發表獲選感言；江賢二定居台東並以工作室擴建「江賢二藝術園區」為在地藝術創作提供能量。中央社記者許秩維攝 114年6月5日
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