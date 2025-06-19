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以伊衝突、聯準會利率不動 台股避險情緒升溫

2025/6/19 08:36
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（中央社記者何秀玲台北19日電）美國聯準會（Fed）維持利率不變，市場關注伊朗和以色列間的戰事，美股3大指數18日收盤基本持平。法人指出，儘管台股技術面浮現短線轉強訊號，但持續升溫的以伊衝突，正加劇市場的不確定性與避險情緒。

美股18日表現，道瓊工業指數小跌44.14點或0.10%，收42171.66點；標普500指數微跌1.85點或0.03%，收在5980.87點；那斯達克指數小漲25.18點或0.13%，收19546.27點；費城半導體指數上揚27.38點或0.52%，收5251.02點。

台股18日漲145.14點，收在22356.73點，成交值新台幣3820.08億元。三大法人合計買超127.09億元，其中自營商賣超13.46億元，投信買超23.19億元，外資及陸資買超117.36億元。

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值得注意的是，外資連3個交易日買超；自營商連4賣，投信則連4買。

凱基投顧表示，雖然中東情勢升溫，而且19日凌晨聯準會宣布利率決策，不過18日大盤卻表態上攻，重返年線之上，技術面擺脫近期壓縮整理格局，浮現短線轉強訊號，上檔將有機會突破6月11日高點22470點，並向3月13日長黑高點22552點挑戰。（編輯：楊凱翔）1140619

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