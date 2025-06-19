早安世界》以色列重創最高領袖核心圈 伊朗戰略誤判風險增

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以色列重創最高領袖核心圈 伊朗戰略誤判風險增

路透社報導，伊朗多名軍事與安全顧問在以色列空襲中喪生後，最高領袖哈米尼核心圈出現重大缺口，出現戰略誤判的風險也隨之升高。伊斯蘭革命衛隊指揮官的折損，重創了哈米尼自1989年上台以來最倚賴的權力支柱。不過哈米尼18日表示，伊朗「不是投降的民族」，國營媒體更上傳手摸核彈、寫著「或許」文字的影片，警告意味濃厚。（看完整報導）

FBI指中共以假駕照偽造選民身分 干預2020美國總統選舉

美國聯邦調查局（FBI）局長巴特爾向國會提交報告指出，中共涉嫌大量製造假美國駕照並運入美國，為旅美中國居民建立選民身分，可能藉此申請假郵寄選票，試圖操縱2020年總統大選。這份情報報告在2020年8月釋出後幾週內就被撤回，相關指控因此從未獲得充分調查。不過美國海關與邊境保護局在情報發布前後截獲近2萬份假駕照，可能印證了報告指控。（看完整報導）

G7領袖關切中國破壞區域穩定行為 賴總統發文感謝

G7領袖在加拿大舉行的最新一次峰會結束後發布「主席總結」，強調G7成員國持續嚴正關切中國在東海及南海破壞穩定的行徑，以及維護台海和平穩定的重要性，總統賴清德發文感謝G7成員國領袖表達對台海和平穩定的支持。另有加拿大官員匿名透露，G7峰會未能就烏克蘭議題發表聯合聲明，是因為美方希望能淡化相關內容，並反對譴責俄羅斯的措辭，以便與俄國總統蒲亭斡旋。（看完整報導）

租金補貼爭議 劉世芳：因應新財劃法盼地方支援

內政部函文通知各縣市政府，明年租金補貼因應財劃法修正，地方政府需自籌比例不等的經費。內政部長劉世芳表示，地方政府負擔的比例目前還沒有定案，希望地方政府能多支援。台北市長蔣萬安說，中央認為財劃法排擠預算，所以砍地方補助款，但又針對財畫法提釋憲，前後矛盾。台中市長盧秀燕先前則表示，最近才被刪減一般性補助款，無法分攤租金補貼。（看完整報導）

福衛九號首顆衛星2028升空 可望支援沿海偷渡監測

國家太空中心表示，2顆合成孔徑雷達（SAR）衛星福衛九號將分別在2028年、2030年升空，有望支援國土、海面監測需求，且未來若台灣SAR衛星數量夠多，就有可能得以強化判別從沿海偷渡進入台灣的中國橡皮艇。另外，由6顆高解析度、2顆超高解析度光學遙測衛星組成的福衛八號星系，其中至少3顆會部署邊緣運算功能，提升資料傳輸效率。（看完整報導）

鼎泰豐稱霸美國餐飲業 美媒：單店年均收8億元

美國「餐飲商業」網站報導，來自台灣的鼎泰豐在全美有16家分店，平均單店年營收2740萬美元（約新台幣8億元），登上美國連鎖餐飲業第1名，且幾乎是第2名的2倍。報導分析指出，要達到這樣的營收規模，通常具備3大條件：空間夠大、客單價夠高、人流夠多。鼎泰豐在美國每位顧客平均消費約45美元（約新台幣1339元），幾乎都需要排隊或提前預約才吃得到。（看完整報導）

苗栗泰安累積雨量127毫米 西半部19日防大雨

氣象署表示，19日太平洋高壓再增強，各地仍然以多雲到晴的天氣為主，午後南投、嘉義以南、大台北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，西半部山區有局部大雨發生的機率。溫度方面，19日西半部仍有局部攝氏36度以上高溫發生，未來一週各地高溫普遍在32至35度左右。（看完整報導）

不只21歲青年是黑戶 台灣逾800名移工寶寶無身分和健保

台中一名21歲青年未曾申報戶口，引起社會關心黑戶問題。黑戶人口不乏失聯移工在台灣所生的小孩，由於母親沒有合法身分，約有850名「黑戶寶寶」無法納入健保。失聯移工擔心遭遣返影響生計，生病時多半不敢就醫，懷孕也不敢產檢。移民署表示，醫療機構為釐清外籍病患的基本資料，有時會通知移民署派員協查；如經確認是失聯移工或逾期居留的外籍人口，就會依法查處。（看完整報導）

罐裝無糖飲料若免貨物稅 1年減稅利益估近15億元

有鑒於含糖飲料會增加心血管疾病風險，還可能引發一連串健康問題，立法院財政委員會初審通過「貨物稅條例」部分條文修正草案，設廠機製的無添加糖飲品有望免徵貨物稅。以去年徵收概況估算，若修正草案三讀通過，粗估一年減稅利益約新台幣14.8億元。此外，彩色電視機、錄影機、電唱機、錄音機等未來也都可免徵貨物稅。（看完整報導）

首爾國際書展開幕 台灣主題國館湧現人潮

韓國首爾國際書展18日登場，今年以台灣為主題國，集結超過85家出版社、550本精選書目，展現台灣的文化深度與多元性。台北書展基金會董事長郝明義介紹，韓國人近期提到台灣時經常使用「台灣感性」這個詞，給人溫暖、親切的印象，台灣館這次希望在此基礎上，將更廣泛的台灣感性介紹給韓國讀者。其中作家陳雪接受多家媒體訪問，顯示韓國讀者對台灣創作與同婚議題的高度興趣。（看完整報導）

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