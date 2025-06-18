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分擔租金補貼爭議 劉世芳：因應新財劃法盼地方支援

2025/6/18 11:06
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（中央社記者吳書緯台北18日電）針對明年租金補貼需由地方政府分擔，內政部長劉世芳今天表示，立法院修正財政收支劃分法，使中央政府收入減少，地方政府收入增加，因此依據新的財劃法，希望地方政府能多支援租金補貼政策。

內政部日前函文通知各縣市政府，明年中央擴大租金補貼專案計畫將因應財劃法修正，要求各地方政府自籌比例不等經費，引發部分地方政府反彈。立法院內政委員會今天邀請劉世芳就「公寓大廈公設點交爭議及其處理與預防作為」進行專題報告，並備質詢。她在會前接受媒體聯訪，做以上表示。

劉世芳說，租金補貼政策是依據地方制度法和財政收支劃分法。立院先前三讀通過修正財政收支劃分法，中央政府收入減少，地方政府的收入增加，因此內政部收到行政院主計總處通知，根據新的財劃法明年在編製預算或概算時，要重新考量不同籌編比率原則。

劉世芳表示，這段期間，國土署收到五都處理租金補貼的相關公務單位詢問，是否明年在地方政府預算要做不同比例的籌編，要求內政部出具公文，所以內政部就發公文向六都說明。

媒體詢問，先前有消息指出，若沒有地方協助預算，到11月就沒有租金補貼的經費。

劉世芳說，沒有這樣的情況。民眾申請租金補貼是由地方政府審查，由中央政府的住宅基金直接支付。今年到目前為止申請的戶數有84萬戶，通過戶數為72萬戶，住宅基金支付約新台幣153億元。

劉世芳強調，地方政府在租金補貼負擔的比例目前還沒有定案，中央與地方政府仍然要再討論，但因為新的財劃法使中央收入減少、地方收入增加，所以內政部希望不論是六都或是非六都的縣市政府，可以在租金補貼政策可以多支援，才不會在年輕人的租屋上，產生斷鏈或其他結果。

劉世芳解釋，住宅政策在地方制度法裡，就是地方也要負擔一部分的住宅政策。2021年之前，租金補貼是地方與中央政府一起按照財力負擔租金補貼，但2022年之後中央政府因為財稅收入創新高，所以時任行政院長蘇貞昌決定租金補貼改由中央全額負擔。

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劉世芳說，因為新的財劃法使中央政府收入減少，內政部希望未來地方政府籌編預算時，可以將租金補貼納為未來由地方政府支付的原則，這也是合法、合規，而現在中央政府所支付的租金補貼來源，都是來自於住宅基金，是由行政院撥補給內政部的住宅基金，如果行政院沒有經費，撥補到住宅基金的經費就會減少。

近來傳出，地方政府若預算不夠就會嚴審租金補貼，劉世芳表示，要看地方政府依據的審查標準，如果中央政府負擔的比例多，地方政府的審查標準可能會一致，中央政府負擔的比例少，可能審查標準就會趨嚴，內政部尊重各地方政府的行政裁量。（編輯：萬淑彰）1140618

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