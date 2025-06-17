中央要地方負擔租金補貼 盧秀燕：無法分攤

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（中央社記者郝雪卿台中17日電）對於中央要地方負擔民眾租金補貼，台中市長盧秀燕今天表示，最近才被刪減一般性補助款32億元，所以地方無法分攤；她希望維持現狀，由中央直接繼續支付給所有租戶。

對於中央要求地方也負擔租金補貼，盧秀燕今天接受媒體聯訪表示，中央推動租金補貼業務本來用意是好的，因為很多民眾有房屋租金壓力，於是中央提出每年新台幣300億元，對全國民眾進行租金補貼，經費由中央撥給審核通過的民眾直接入戶，沒有經過地方政府。

以台中市來講，盧秀燕說，112至113年平均每年獲得核撥的戶數約8萬戶，113年至114年暴增到約15萬戶，每戶可得到的中央租金補貼大約3000多元，本來業務非常單純，就是由中央直接對地方民眾補助，可是最近中央突然宣布經費縮減，要地方幫忙出錢。

盧秀燕表示，她要替租戶請命，中央對於地方民眾的租金補貼業務一定要穩定，「不要一下有、一下沒有」，這樣不好；這項政策既然行之有年，她強烈建議應該要維持，繼續給予民眾補貼。

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她認為，租金補貼業務本來就是中央的，台中已經被中央刪減許多補助，最近才被刪減一般性補助款32億元，所以地方無法分攤，「很抱歉」；另一方面，她也替民眾請命，中央過去都維持這麼多的補助額度或戶數，希望全國都能夠繼續，規模也不要縮減。

盧秀燕強調，台中市現在還在籌措被中央刪減的32億元，所以地方沒有能力倒貼或幫忙出，「真的很不好意思」，還是希望維持現狀，由中央直接繼續支付給所有租戶。（編輯：黃名璽）1140617