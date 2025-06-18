福衛八號星系衛星部署邊緣運算 自製率拚逐步達95%

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（中央社記者張璦台北18日電）國家太空中心（TASA）今天表示，福衛八號星系是由6顆高解析度、2顆超高解析度光學遙測衛星所組成，其中至少3顆會部署邊緣運算功能；同時，希望逐步提升8顆衛星的自製比率，以期最後可以達到95%。

傳統衛星在資料收集後，須將原始數據回傳地面站分析，不僅延遲高，也消耗大量頻寬與成本。若衛星搭載邊緣運算（Edge Computing）功能，可在軌即時進行資料篩選、壓縮與初步分析，僅回傳異常訊號或關鍵結果，大幅減少無效資料傳輸，提升效率。

如果進一步在衛星端直接部署人工智慧（AI）模型，還能即時完成物件辨識、環境監測等判讀任務，實現更高階的自主資料處理與決策能力，是新一代衛星的重要發展趨勢。

立法院教育及文化委員會今天邀請國家科學及技術委員會，針對「競逐太空：國科會太空科技發展佈局與未來藍圖」，進行專題報告，國科會副主委林法正、國家太空中心主任吳宗信等人列席備詢。

國民黨立委葛如鈞質詢時關切台灣第3期「國家太空科技發展長程計畫」修正進度、台灣衛星導入軌道邊緣運算技術時程。

林法正表示，第3期太空長程計畫修正案已於6月13日正式送入行政院，將在核定後對外說明；吳宗信說明，「福爾摩沙衛星八號」是6顆高解析度、2顆超高解析度光學遙測衛星組成的星系，其中至少3顆會部署邊緣運算功能。

福衛八號星系首顆衛星預計將於今年10月發射升空，林法正回應民進黨立委陳秀寳質詢時指出，目前相關測試、驗證工作進展非常順利；吳宗信指出，首顆福八衛星已開始進行最後的校正，預期8月會起運至美國。

民進黨立委張雅琳也關心台灣未來發射的衛星自製比率，有無機會超過獵風者衛星的逾80%比率。吳宗信表示，福衛八號星系一共有8顆衛星，太空中心希望可以逐步提升自製比率，以期最後可以達到95%；至於為何不是100%自製，他說明，有些較為基礎的部分，沒有必要由台灣自己做。

由於太空產業、技術發展快速，民進黨立委吳沛憶詢問台灣的太空發展法是否將進行法規調適。吳宗信表示，相關規範確實要與時俱進修訂，包括發射載具的審查標準與技術規範等，都要適時調整。

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此外，國民黨立委萬美玲質詢時提到，工研院與太空中心合作研製衛星通訊酬載，如今雙方可能解約。對此，太空中心說明，國科會去年召開行政院通訊產業策略SRB會議，會議中討論決議調整通訊酬載發展方向，改由國家太空中心與產學研界共同研發，形成健全的通訊衛星酬載系統的原廠委託設計製造（ODM）生態系，促進國內業者進軍太空產業打入國際市場。

太空中心表示，為此太空中心檢視修正第2顆B5G低軌通訊衛星、即1B的通訊酬載規格，由原本的單波束單模態，改為優化的多波束雙模態，以符合市場技術發展趨勢。原委由工研院研製的酬載，經6月驗收複審，審查委員認為尚有待釐清，須討論確認，因此太空中心與工研院近期將共同商討，依照審查的意見進行後續處置並尋求解決之道。（編輯：楊凱翔）1140618