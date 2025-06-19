加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
華郵：美國重啟學生簽證面試 若社群拒絕設公開可懲處
首頁 / 地方

高市鳳山溪清淤 清除總量1萬4000立方公尺

2025/6/19 10:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）為強化高市鳳山溪排水通洪能力、降低大雨期間淹水風險，市府水利局推動區域排水清淤工程，目前工程進行中，預計7月中旬完成，清除淤泥總量可達1萬4000立方公尺。

高雄市水利局今天新聞稿指出，鳳山溪清疏作業已於5月初開工，預計7月中旬完成，清除淤泥總量達1萬4000立方公尺，將有效提升河道整體排水效率。

水利局說明，此次工程涵蓋2處重點區段，其中中崙社區旁河段預計清疏約1萬立方公尺，因應出土運輸需求，已於渠道內設置施工便道；另一路段為博愛橋至大東橋間，預計清疏約4000立方公尺。

google news透過 Google News追蹤中央社

水利局表示，隨著氣候變遷導致極端降雨事件日益頻繁，市府將持續透過預防性清淤滾動式檢討，強化區域排水韌性，此次鳳山溪清疏預期將對地方防洪安全與環境改善產生實質效益。

水利局並指出，因鳳山溪流經人口稠密區域，出土作業期間部分路段需實施臨時交通管制，呼籲市民見諒並配合現場引導措施，共同促成工程順利推進。（編輯：李淑華）1140619

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：