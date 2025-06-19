高市鳳山溪清淤 清除總量1萬4000立方公尺
2025/6/19 10:11
（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）為強化高市鳳山溪排水通洪能力、降低大雨期間淹水風險，市府水利局推動區域排水清淤工程，目前工程進行中，預計7月中旬完成，清除淤泥總量可達1萬4000立方公尺。
高雄市水利局今天新聞稿指出，鳳山溪清疏作業已於5月初開工，預計7月中旬完成，清除淤泥總量達1萬4000立方公尺，將有效提升河道整體排水效率。
水利局說明，此次工程涵蓋2處重點區段，其中中崙社區旁河段預計清疏約1萬立方公尺，因應出土運輸需求，已於渠道內設置施工便道；另一路段為博愛橋至大東橋間，預計清疏約4000立方公尺。
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水利局表示，隨著氣候變遷導致極端降雨事件日益頻繁，市府將持續透過預防性清淤滾動式檢討，強化區域排水韌性，此次鳳山溪清疏預期將對地方防洪安全與環境改善產生實質效益。
水利局並指出，因鳳山溪流經人口稠密區域，出土作業期間部分路段需實施臨時交通管制，呼籲市民見諒並配合現場引導措施，共同促成工程順利推進。（編輯：李淑華）1140619
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