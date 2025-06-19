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華郵：美國重啟學生簽證面試 若社群拒絕設公開可懲處
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示威潮車輛遭焚不影響 Waymo擴大洛杉磯服務範圍

2025/6/19 09:32（6/19 10:16 更新）
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位於洛杉磯的一處Waymo無人駕駛計程車充電站。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年6月19日
位於洛杉磯的一處Waymo無人駕駛計程車充電站。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年6月19日
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（中央社記者林宏翰洛杉磯18日專電）儘管10天前在洛杉磯示威潮中，Waymo無人駕駛計程車遭到縱火，但不影響公司擴大版圖決心，將拓展在洛杉磯的服務範圍，面積約為台北市的1.15倍。

Google母公司Alphabet旗下的無人駕駛叫車服務Waymo本週宣布，從18日起擴大在洛杉磯地區的經營版圖，這種運用感應器、攝影機與AI人工智慧操控的無人駕駛計程車，將駛進南加州更多社區。

洛杉磯市中心上週爆發連日示威潮，每天有數百名群眾上街，抗議美國移民暨海關執法局（ICE）的突襲執法。美國媒體報導，抗議現場有多輛Waymo車輛遭到塗鴉、縱火。

Waymo在8日起暫停在洛杉磯市中心服務約一週後，近日已經恢復載客。

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媒體報導，Waymo今年第二度擴大在洛杉磯的服務範圍。該公司長期在北加州的舊金山灣區營運，去年11月起在洛杉磯提供服務，目前於亞利桑那州鳳凰城和德州奧斯汀也有載客服務。

Waymo在洛杉磯擴大服務之後，範圍超過311平方公里，相當於台北市的1.15倍。（編輯：張芷瑄）1140619

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#Waymo
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#洛杉磯市
#移民暨海關執法局
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