台鐵松山至台北恢復雙線行車 影響28列次
2025/6/19 08:54
（中央社記者黃巧雯台北19日電）台鐵1列103次七堵往潮州的自強號今天清晨發生故障，松山至台北間一度以單線雙向行車。台鐵公司表示，上午7時24分已排除狀況，恢復雙線行車，影響28列次，累積延誤407分鐘。
台鐵表示，1列103次自強號清晨6時23分在松山至台北間東正線機車（E1013）故障，導致全列車無電，經處理無效請求救援，後續派救援單機從樹林開出前往馳援，松山至台北間一度以西正線單線雙向行車。
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台鐵表示，經後連機車出力，在上午7時24分進台北站，目前松山至台北已恢復雙線行車。
由於正值通勤時段，造成不少南下、北上列車延誤。根據台鐵統計，影響28列次、累積延誤407分鐘。（編輯：李淑華）1140619
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台鐵自強號故障 松山至台北間一度單線雙向行車【更新】