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駁斥海鯤軍艦「艇體變形」台船：凸起處為測距聲納

2025/6/19 09:16（6/19 09:47 更新）
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國造潛艦原型艦海鯤艦（圖）17日在高雄港內持續進行浮航，甲板上有超過10名以上技術人員，帆罩上亦有數名人員。中央社記者董俊志攝 114年6月17日
國造潛艦原型艦海鯤艦（圖）17日在高雄港內持續進行浮航，甲板上有超過10名以上技術人員，帆罩上亦有數名人員。中央社記者董俊志攝 114年6月17日
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（中央社記者江明晏台北19日電）針對網路媒體報導稱，海鯤軍艦左艦艏「艇體變形」，台船今天發布聲明駁斥，海鯤軍艦左舷艦艏側船殼凸起處，為「被動測距聲納」，因裝置高精度電子聲納元件而凸起，絕非所謂的艇體變形。

台船先前宣布，國造潛艦原型艦海鯤艦已於6月14日在高雄港灣內實施航行測試，近期也首次進行浮航測試，順利執行推進、舵翼、電力、通風、通信及航儀等各項系統的首次海上動態組合測試。

台船今天發布新聞稿表示，針對網路媒體報導所稱，海鯤軍艦左艦艏「艇體變形」一事，實屬訛傳，台船公司提出說明以正視聽。

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台船指出，「海鯤軍艦」左舷艦艏側船殼凸起處，為「被動測距聲納（Passive Ranging SONAR）」，屬先進整合聲納系統裝備之一部份，因該聲納護罩內，裝置高精度電子聲納元件而凸起，非艇殼變形，故絕無所謂的「艇體變形」情事。

台船表示，台船公司、海軍及技協等各單位人員，將持續以最高安全標準，依計畫照規定實施各項科目鑑測，籲請民眾放心，並共同守護台灣此一得來不易的潛艦國造重大成果。（編輯：潘羿菁）1140619

#台船公司
#高雄
#海鯤號
#海鯤軍艦
延伸閱讀
台船：海鯤艦首次海上動態組合測試順利完成國造海鯤號潛艦進行首次海上測試 駛出高雄港[影]
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