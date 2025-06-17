國造海鯤號潛艦進行首次海上測試 駛出高雄港
2025/6/17 10:10（6/17 10:39 更新）
（中央社記者吳書緯、董俊志高雄17日電）國造潛艦原型艦海鯤艦今天再度於高雄港浮航，知情人士證實，海鯤艦駛出高雄港外，進行第一次海上測試（SAT），象徵國造潛艦邁向下一階段的里程碑。
中央社記者今天上午8時許在高雄港內直擊，海鯤艦緩緩離開台船碼頭，以自主動力進行浮航，可看見海鯤艦甲板上有超過10名以上技術人員與接艦官兵，另有數名人員在帆罩上，且帆罩內的光電桅杆豎起，舷號711清晰可見，一旁並有小船伴隨航行。
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知情人士上午對中央社記者證實，海鯤艦已經完成泊港測試（HAT），今天將駛出高雄港，進行正式的海上測試（SAT），這也是海鯤艦的首次海測，預計將以浮航方式，進行動力系統等各項系統測試，以及航行儀器檢測。
海鯤艦6月14日在高雄港區內以自身動力進行試航，經3天調整，今天正式出港進行首次海上測試。據了解，海軍將在海鯤艦進行海上測試的海域安排M109突擊艇、光六飛彈快艇、成功級飛彈巡防艦等海上兵力進行戒護，空中也有在空兵力進行戒護，確保海測過程一切順利。（編輯：林克倫、楊凱翔）1140617
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