海鯤艦準備邁向海測 高雄港內浮航測試動力等系統[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯、董俊志高雄14日電）國造潛艦原型艦海鯤艦今天在高雄港內進行浮航，知情人士證實，海鯤艦此次浮航是進行動力與相關系統測試，目前已進入泊港測試（HAT）最後階段，若一切順利，後續將出港進行海上測試（SAT）。

中央社記者今天下午在高雄港內直擊，海鯤艦緩緩離開台船碼頭，以自主動力在港區進行浮航，可看見海鯤艦甲板上有超過10名以上技術人員，帆罩上亦有數名人員，且帆罩內的光電桅杆亦豎起，舷號711清晰可見，一旁並有小船伴隨航行。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

知情人士對中央社記者證實，海鯤艦今天在高雄港內進行浮航，主要是進行動力與相關系統的測試，目前海鯤艦已進入泊港測試最後階段，若一切順利，後續將駛出高雄港進行海上測試（SAT）。

海鯤艦原定4月海上測試，但至今尚未進行海測引發各界關注，海軍司令部參謀長邱俊榮中將5月28日表示，海鯤艦目前仍在海測實施之前的最後確認階段，當所有安全條件都備便後，會安排海上測試，11月交艦的目標不變。（編輯：林克倫）1140614