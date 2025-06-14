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海鯤艦準備邁向海測 高雄港內浮航測試動力等系統
首頁 / 政治

海鯤艦準備邁向海測 高雄港內浮航測試動力等系統[影]

2025/6/14 16:33（6/14 16:44 更新）
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國造潛艦原型艦海鯤艦14日在高雄港內進行浮航，知情人士證實，此次浮航是進行動力與相關系統測試，目前已進入泊港測試（HAT）最後階段，若一切順利，後續將出港進行海上測試（SAT）。中央社記者董俊志攝 114年6月14日
國造潛艦原型艦海鯤艦14日在高雄港內進行浮航，知情人士證實，此次浮航是進行動力與相關系統測試，目前已進入泊港測試（HAT）最後階段，若一切順利，後續將出港進行海上測試（SAT）。中央社記者董俊志攝 114年6月14日
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（中央社記者吳書緯、董俊志高雄14日電）國造潛艦原型艦海鯤艦今天在高雄港內進行浮航，知情人士證實，海鯤艦此次浮航是進行動力與相關系統測試，目前已進入泊港測試（HAT）最後階段，若一切順利，後續將出港進行海上測試（SAT）。

中央社記者今天下午在高雄港內直擊，海鯤艦緩緩離開台船碼頭，以自主動力在港區進行浮航，可看見海鯤艦甲板上有超過10名以上技術人員，帆罩上亦有數名人員，且帆罩內的光電桅杆亦豎起，舷號711清晰可見，一旁並有小船伴隨航行。

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知情人士對中央社記者證實，海鯤艦今天在高雄港內進行浮航，主要是進行動力與相關系統的測試，目前海鯤艦已進入泊港測試最後階段，若一切順利，後續將駛出高雄港進行海上測試（SAT）。

海鯤艦原定4月海上測試，但至今尚未進行海測引發各界關注，海軍司令部參謀長邱俊榮中將5月28日表示，海鯤艦目前仍在海測實施之前的最後確認階段，當所有安全條件都備便後，會安排海上測試，11月交艦的目標不變。（編輯：林克倫）1140614

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