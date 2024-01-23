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台裔導演江松長作品「金門」入圍奧斯卡最佳紀錄短片

2024/1/23 22:42（1/24 07:37 更新）
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（中央社洛杉磯23日綜合外電報導）第96屆奧斯卡金像獎入圍名單今天揭曉，台裔美籍導演江松長的作品「金門」榮獲最佳紀錄短片提名。

根據奧斯卡提名名單，入圍最佳紀錄短片的5部作品包括「金門」（Island in Between）、「最後的樂器維修師」（The Last Repair Shop）、「奶奶跟外婆」（Nǎi Nai & Wài Pó）、The ABCs Of Book Banning、The Barber of Little Rock。

江松長執導的紀錄短片「金門」除了拍下金門人日常，也用外地人的視角觀看當地生活，同時談起他的父親曾在金門當兵的回憶，試圖從不同的角度談台灣、金門與中國的關係。

江松長透過出品單位表示，他在台灣出生、美國長大，並曾與中國的紀錄片工作者合作，「製作這部影片，我希望透過生活其中的人們，包括我的視角，深入探討台海危機，並做出貢獻」。（譯者：陳正健/核稿：徐崇哲）1130123

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