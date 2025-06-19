加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
華郵：美國重啟學生簽證面試 若社群拒絕設公開可懲處
首頁 / 產經

中鋼黃建智：第3季壓力大 拚第4季逆轉勝

2025/6/19 09:44（6/19 09:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中鋼19日召開股東會，董事長黃建智（圖）談鋼鐵市場後市，他表示，第3季本就為鋼鐵產業淡季，今年又有關稅等不確定因素，壓力恐較大，後續得觀察第4季能否反彈「逆轉勝」。中央社記者何秀玲攝 114年6月19日
中鋼19日召開股東會，董事長黃建智（圖）談鋼鐵市場後市，他表示，第3季本就為鋼鐵產業淡季，今年又有關稅等不確定因素，壓力恐較大，後續得觀察第4季能否反彈「逆轉勝」。中央社記者何秀玲攝 114年6月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲高雄19日電）中鋼董事長黃建智今天談鋼鐵市場後市。他表示，第3季本就為鋼鐵產業淡季，因受歐美暑休及亞洲高溫雨季影響，工程動能減弱，但今年有關稅等不確定因素，預期第3季會「非常緊張」，壓力較大，後續得觀察第4季能否反彈「逆轉勝」。

黃建智今天出席中鋼股東會，也是他上任後首度主持股東會。會前他向媒體指出，今年7月9日是美國總統川普緩徵關稅期限，若美國與其他國家談判順利，不確定因素有望消除。此外，今年10月世界鋼鐵協會將公布明年鋼鐵市場需求短期預測報告，他認為，這將是市場重要參考指標。

針對近期以伊衝突升溫，他表示，油價上漲機率高，連帶天然氣也可能走揚，導致推升物價，對產業發展形成壓力。

他也在股東會表示，目前美國正陸續與各國完成貿易談判，經貿秩序可望趨於穩定，但今年因不確定因素多，全球鋼市復甦力道可能弱於原先預期；中鋼上半年掌握鋼市短暫復甦，接單狀況符合預期，下半年將密切關注鋼市發展，步步為營，審慎採取適當因應對策。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

黃建智指出，中鋼仍面臨短期關稅與匯率議題、中期地緣競爭態勢，以及長期碳定價、碳關稅及碳中和等三碳壓力，已審慎規劃最適產能方案並持續推動高值化精緻鋼廠，與發展綠能產業的經營發展雙主軸，以及供應鏈、數位與低碳等三轉型。

他說，希望透過高值化精緻鋼廠，搭配供應鏈轉型，推動鋼品價值和價格雙價提升。（編輯：楊凱翔）1140619

黃建智
美鋼鋁關稅翻倍至50% 台灣鋼廠出口添變數中鋼躍全球永續發展憲章會員 與亞洲頂尖鋼廠並列
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

40
更多編輯台推薦新聞：