堤維西通過配息3元 今年成長留意關稅變數

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（中央社記者鍾榮峰台南19日電）車燈大廠堤維西今天上午舉行股東會，董事長吳國禎主持，會中通過每股配發新台幣3元股息，吳國禎指出，今年營運重點持續車燈產品的CAPA（Certified Automotive Parts Association）認證，加快新車燈開發速度，提升營收獲利。

展望今年營運，堤維西總經理蘇彥碩指出，今年售後維修市場（AM）及原廠委託製造（OEM）銷售數量，可較2024年成長。

蘇彥碩表示，未來發展策略一方面繼續鞏固全球AM產品既有市場地位，北美CAPA產品營收持續成長、歐洲與其他地區市場不斷增加產品群及價格競爭力，堤維西也持續關注美國關稅政策改變影響與即時對策，以AM與OEM兩大業務，持續帶動公司營收與獲利成長。

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堤維西指出，2024年合併營收201.21億元，年增4.38%，連續第3年創歷史新高，去年歸屬母公司業主獲利15.44億元，也創歷史新高，去年每股基本純益4.76元。

堤維西今年前5月累計自結合併營收78.66億元，公司指出，主要受到美國關稅及匯率不確定因素影響，較去年同期衰退8.42%。（編輯：楊凱翔）1140619