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奧斯卡入圍午宴眾星雲集 史蒂芬史匹柏讚揚影業輝煌年度

2024/2/13 16:45（2/13 17:12 更新）
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導演史蒂芬史匹柏12日出席奧斯卡年度入圍者午宴。（路透社）
導演史蒂芬史匹柏12日出席奧斯卡年度入圍者午宴。（路透社）
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（中央社洛杉磯12日綜合外電報導）美國名導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）今天在眾星雲集的奧斯卡年度入圍者午宴上，讚揚這一年是影業「輝煌的一年」。

法新社報導，這場午宴在美國加州比佛利山（Beverly Hills）舉行，大咖明星、導演、製片人及幕後藝術家齊聚一堂，讓他們有機會在下個月的頒獎典禮前跟競爭對手碰頭。

奧斯卡頒獎典禮將在3月10日登場。外界普遍認為，克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）執導的「奧本海默」（Oppenheimer）贏得最佳影片獎呼聲最高，不過勁敵「大師風華：真愛樂章」（Maestro）製片人史蒂芬史匹柏表示，這不僅是「奧本海默」成績斐然的一年，更是整個影業的豐收年。

他告訴法新社：「對於影壇來說，這是偉大且兼容並蓄的一年。在我看來，這是過去十年裡品質數一數二高的一年。」

美國男星布萊德利庫柏（Bradley Cooper）不僅在「大師風華：真愛樂章」中飾演傳奇指揮家兼作曲家伯恩斯坦（Leonard Bernstein），還身兼編劇和導演。史蒂芬史匹柏說，這部電影是布萊德利庫柏的「勝利之作」。

本屆入圍最佳影片的作品廣受好評且類型廣泛，包括票房收入突破10億美元的「芭比」（Barbie）、「美國小說」（American Fiction，暫譯）、「滯留生」（The Holdovers）、「之前的我們」（Past Lives）、「夢想集中營」（The Zone of Interest）等。

今天的午宴上完全看不到入圍者互相競爭的火藥味或緊張氣氛。

艾瑪史東（Emma Stone）和莉莉葛萊史東（Lily Gladstone）私聊了很久並且互相擁抱。兩人分別以「可憐的東西」（Poor Things）和「花月殺手」（Killers of the Flower Moon）入圍最佳女主角獎，數月來都在為新片宣傳。

以「奧本海默」角逐最佳男配角獎的小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）用笑話逗樂了其他入圍者，而數百名入圍者的大合照費了一番功夫才拍好。（譯者：盧映孜/核稿：施施）1130213

電影「奧本海默」演員小勞勃道尼（左起）、愛蜜莉布朗、席尼墨菲12日出席奧斯卡年度入圍者午宴。（路透社）
電影「奧本海默」演員小勞勃道尼（左起）、愛蜜莉布朗、席尼墨菲12日出席奧斯卡年度入圍者午宴。（路透社）
#史蒂芬史匹柏
#奧斯卡獎
#布萊德利庫柏
#奧本海默
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