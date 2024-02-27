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楊紫瓊關繼威再登奧斯卡 擔任96屆頒獎人

2024/2/27 07:31
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（中央社記者林宏翰洛杉磯26日專電）上屆奧斯卡以「媽的多重宇宙」大放異彩的演員楊紫瓊、關繼威、潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）今年將以頒獎人的身分上台。

第96屆奧斯卡頒獎典禮3月10日（美國時間）在洛杉磯的好萊塢杜比劇院（Dolby Theatre）舉行，吉米金摩（Jimmy Kimmel）連2屆擔任主持人。

主辦單位美國影藝學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）今天宣布首批13名頒獎人名單。

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頒獎人名單裡，去年囊括7項大獎的「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）3名主要演員入列，包括以本片獲得最佳女主角的楊紫瓊、最佳男配角關繼威、最佳女配角潔美李寇蒂斯。

頒獎人名單裡還有艾爾帕西諾（Al Pacino）、尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）、布蘭登費雪（Brendan Fraser）、馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）、馬修麥康納（Matthew McConaughey）等奧斯卡得主。（編輯：郭中翰）1130227

#好萊塢
#奧斯卡
#楊紫瓊
#關繼威
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