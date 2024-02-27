楊紫瓊關繼威再登奧斯卡 擔任96屆頒獎人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林宏翰洛杉磯26日專電）上屆奧斯卡以「媽的多重宇宙」大放異彩的演員楊紫瓊、關繼威、潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）今年將以頒獎人的身分上台。

第96屆奧斯卡頒獎典禮3月10日（美國時間）在洛杉磯的好萊塢杜比劇院（Dolby Theatre）舉行，吉米金摩（Jimmy Kimmel）連2屆擔任主持人。

主辦單位美國影藝學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）今天宣布首批13名頒獎人名單。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

頒獎人名單裡，去年囊括7項大獎的「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）3名主要演員入列，包括以本片獲得最佳女主角的楊紫瓊、最佳男配角關繼威、最佳女配角潔美李寇蒂斯。

頒獎人名單裡還有艾爾帕西諾（Al Pacino）、尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）、布蘭登費雪（Brendan Fraser）、馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）、馬修麥康納（Matthew McConaughey）等奧斯卡得主。（編輯：郭中翰）1130227