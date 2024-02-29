芭比、奧本海默、可憐的東西搶最佳改編劇本 話題戰場五強對決

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（中央社網站29日電）雙雙入圍奧斯卡的「Barbie芭比」與「奧本海默」去年同一檔期上映話題不斷，影迷互問你看哪部、催生大量網路迷因，「芭本海默」更在好萊塢編劇與演員罷工期間攜手拿下票房佳績。葛莉塔潔薇無緣與克里斯多福諾蘭同場競逐最佳導演獎，卻同在改編劇本項目爭金，兩部電影各自獲得8項與13項提名，與入圍11項「可憐的東西」三分天下。

「芭比」走出粉紅色童話國度，用幽默方式掀開父權架構下，女性的社會弱勢處境，溫和引領觀眾反思性別平等、自我認同等議題。「奧本海默」透過今昔穿插、彩色黑白交錯敘事手法，帶觀眾一窺奧本海默在科學研製、政治鬥爭下面臨的矛盾與道德困境。去年同一檔期上映強碰好萊塢罷工，網友帶動「芭本海默」迷因推波助瀾，掀起全球觀影及討論熱潮。

去年票房衝破14億美元，風光奪下年度冠軍的「芭比」，同時創下女性導演作品最賣座紀錄，今年奧斯卡入圍名單公布，「芭比」成績跌破粉絲眼鏡，不僅打造出這部現象級電影的幕後大功臣葛莉塔潔薇爆冷未入圍，無緣角逐最佳導演，女主角瑪格羅比也成遺珠，電影爭金聲勢不如票房。

葛莉塔潔薇參與撰寫的「芭比」雖然入圍最佳改編劇本，卻掀起「該歸類在改編還是原創」的爭議。「芭比」被美國編劇協會視為原創劇本，摘下今年影評人大獎原創劇本獎。美國影藝學院卻將它歸類為改編劇本。外界普遍認為，這是因為電影「涉及已存在的非原創IP角色」。「芭比」、「奧本海默」今年分別入圍美國編劇工會獎原創劇本、改編劇本，頒獎結果待4月14日公布。

潔薇2018年憑首部執導作「淑女鳥」入圍奧斯卡最佳導演及原創劇本，成為好萊塢影史第5位獲提名的女性導演；2019年「她們」也獲改編劇本提名，這次能否解鎖首座小金人，備受各界矚目。

「奧本海默」（左起）、「芭比」與「可憐的東西」在台上映都掀討論。（圖取自Universal Pictures、Warner Bros. Pictures、SearchlightPicturesYouTube網頁youtube.com）

克里斯多福諾蘭自編自導故事改編自奧本海默傳記，是他首次創作第一人稱視角劇本。從2000年「記憶拼圖」起，諾蘭的名字就代表話題性，他的電影有燒腦劇情、令人難忘的分鏡，還有一聽就能認出「這是諾蘭電影」的配樂，不但影迷好評，好萊塢大咖更爭相與他合作。

諾蘭導戲方式出名，高效率、不任意浪費時間金錢，演員和劇組人到現場就能直接開工，得到奧本海默主角席尼墨菲大力讚賞。片場裡不能出現手機、演員沒有椅子，戲裡扮演奧本海默妻子的艾蜜莉布朗宣傳電影時笑談證實，他們沒有椅子但「有蘋果箱能休息」。「奧本海默」帶領觀眾回到美蘇互鬥時期，懷舊色調堆砌3小時緊張焦慮；如同諾蘭所說，他設想的不是傳記電影，更像驚悚片或法庭劇。

諾蘭從影逾20年至今未在奧斯卡開胡，「奧本海默」前他曾5度入圍，包括2次原創劇本、2次最佳影片、1次最佳導演，他編導「黑暗騎士」、「敦克爾克」、「星際效應」、「全面啟動」皆入圍多獎，除了「黑暗騎士」希斯萊傑拿下最佳男配角，其他多是視覺效果及音效剪輯技術類獎項。

「奧本海默」去年上映後全球票房逾9億美元，刷新傳記電影紀錄，金球獎、影評人大獎、英國影藝學院獎的最佳導演都已是諾蘭囊中物，本屆奧斯卡包含最佳影片、導演和改編劇本在內橫掃13項提名，是入圍最大贏家，導演和製片工會獎到手讓他氣勢更旺。

希臘導演尤格藍西莫曾以「單身動物園」入圍原創劇本，他執導「可憐的東西」入圍本屆改編劇本，編劇麥克納馬拉筆下的科學怪女子直白對話令人啼笑皆非，無情點出現實世界的殘酷，也讓人從黑暗中看到生機和光芒。

片中「妳是妳的孩子、也是妳的母親」這句台詞，像是記錄一代又一代在父權下不斷摸索前進、反覆修正，追尋自我的女性。電影看似獵奇，現實世界對女性身心的殘忍欺凌虐待、去勢、拐賣、人口販運，其實都是日常上演的故事。這部女性寓言去年先獲威尼斯金獅加持，後在奧斯卡殿堂與芭本海默分庭抗禮。

「奧本海默」能否力退「芭比」、「可憐的東西」、「夢想集中營」與頻頻獲獎的「美國小說」等強敵，證明諾蘭的才華值得一座奧斯卡的肯定，待3月11日頒獎日見真章。（編輯：李念庭）1130229