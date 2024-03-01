小勞勃道尼得奧斯卡男配角呼聲高 雷恩葛斯林入圍掀討論

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（中央社網站1日電）奧斯卡最佳男配角比拚，小勞勃道尼在「奧本海默」飾演見不得主角好的反派，得獎呼聲高。雷恩葛斯林扮演「肯尼」入圍男配角，「芭比」卻成遺珠，影迷看傻直說戲如人生。

說到被稱為RDJ的小勞勃道尼，相信大部分人會立刻聯想到他定睛看著鏡頭，在戲中向全世界承認「我是鋼鐵人」的經典台詞。

道尼與漫威合作超過10年，互相造就影史留名的地位，不管是舉手投足或幽默談吐，都讓人無法分辨他此刻下戲了沒。從童星、明日之星、染毒坐牢到翻身成功，那個呆坐海灘上、一邊咬著漢堡一邊暗自決定再也不要虛擲人生的身影，如同超級英雄故事般浴火重生，成功歷程令大家津津樂道。

道尼5歲時，在父親老道尼執導的「狗狗人生」出道，老道尼憶當年因為找不到保母，決定讓兒子上陣。其他演員都看出小男孩潛力無窮，老道尼也誇兒子「完全知道自己在鏡頭前做什麼」，小小年紀就是戲精，一點都不需要他出手幫忙。

從此在好萊塢打滾的道尼曾吸毒成癮、入獄，讓許多片商對找他拍戲有所保留，直到他決心擺脫過往，靠「福爾摩斯」、「鋼鐵人」風光回歸，搖身成為「喊水會結凍」的影壇巨星。「奧本海默」導演克里斯多福諾蘭透露，執導「蝙蝠俠」時找道尼試過鏡，雖然早知合作不成，但他就是想藉機見這位久仰的演員一面。

道尼穿上鋼鐵人裝束時表現自信更演繹挫折，在全球爆紅的超級英雄陣中已是老大哥的他，自評與諾蘭合作是「突破惰性」，少了浮誇CG特效與喧騰BGM，磨出突破和成長。他扮史特勞斯一角，眼裡盡是華府官員對科學家的羨慕嫉妒恨，與席尼墨菲兩人在黑白畫面裡擦出精采火光。

今年道尼演員工會獎、影評人大獎、英國奧斯卡獎和金球獎都已入手，奧斯卡得獎氣勢極高，有望把生涯第一座小金人帶回家。

雷恩葛斯林（後）飾演在芭比面前力求表現的肯尼。（圖片取自Barbie The Movie YouTube頻道）

雷恩葛斯林來自單親家庭，從在家自學、進入米老鼠俱樂部唱跳表演當童星，到「手札情緣」樹立浪漫代表作、「落日車神」同時迷倒男女影迷，粉絲口中的男神在片中人設多半少言深情。「樂來越愛你」樂音環繞下，角色深情不變，這次接演沉浸在粉紅國度、又唱又跳急著向芭比爭寵的「肯尼」，讓許多影迷一度不敢置信。

葛斯林再登大銀幕載歌載舞，肯尼放飛自我扛起反派大任，誇張表現對芭比的愛與恨，擊中觀眾笑點。「芭比」上映叫好叫座，女主角瑪格羅比和導演葛莉塔潔薇卻未能入圍奧斯卡，讓許多人看傻眼。葛斯林第一時間寫了長信為兩人抱屈，直說「沒有芭比就沒有肯尼」，戲外挺隊友之舉再添暖男好評。

他早在2006年就以「我的左派老師」拿下獨立精神獎並入圍奧斯卡最佳男主角，2016年「樂來樂愛你」是他睽違10年再度入圍。今年第3度以入圍者身分走上紅毯，將在場內與數度合作、今年各自入圍的好友艾瑪史東碰頭。

今年1月，葛斯林獲頒美國聖塔芭芭拉影展的寇克道格拉斯獎，電影「熟男行不行」對手演員史提夫卡爾為他引言。卡爾笑著告訴台下觀眾，他「為什麼這麼討厭雷恩葛斯林」，反串口吻語帶憤恨，談笑間讚美葛斯林在拍戲之餘低調走訪長照單位、用音樂娛樂當地長者，更誇張地說「我愛葛斯林勝過愛我老婆」，逗笑全場之餘，顯見葛斯林在業界的好形象和好人緣。

私下一貫低調的葛斯林今年獎季自帶流量，他演唱的「芭比」片中插曲I’m Just Ken之前意外拿下影評人大獎，贏過怪奇比莉所寫、剛抱回金球獎的What Was I Made For？，葛斯林在台下一臉疑惑表情瞬間成為網路熱門迷因，若在奧斯卡男配角眾殺出重圍摘金，「肯」定再掀新話題。（編輯：鄭懿君）1130301