台灣之子林暐接手 將成Netflix電影部門新掌門人

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（中央社洛杉磯28日綜合外電報導）影音串流平台Netflix今天宣布，「福爾摩斯」和「樂高」電影系列製作群之一的林暐（Dan Lin）將接手斯圖柏（Scott Stuber）位置，成為旗下電影部門最高主管。

路透社和「紐約時報」等媒體報導，台灣出生、影業資歷豐富的林暐將於4月1日接下Netflix Film董事長一職，成為Netflix內容長巴賈里亞（Bela Bajaria）的下屬。

一個多月前，Netflix表示斯圖柏將於3月離職，創辦自己的媒體公司。

Netflix表示，林暐和Netflix過去有過合作經驗，包括奧斯卡入圍強片「教宗的承繼」（The Two Popes）以及「降世神通：最後的氣宗」（Avatar: The Last Airbender）等。

50歲的林暐在製片行列屬改革派一員，成立製片公司因應時代潮流，尤其是包容性方面。

他在好萊塢以能力佳、人脈廣見長。而他既能拍諸如「阿拉丁」（Aladdin）的合家歡片，又能拍「教宗的承繼」這類深度電影，證明了他有因應Netflix包山包海電影類型的能耐。

林暐1973年在台北出生，5歲時隨家人移居美國，1999年取得哈佛商學院（Harvard Business School）企業管理碩士學位。

他曾以實習生身分替製片人波納文圖拉（Lorenzo di Bonaventura）工作，並於畢業隔天獲聘加入華納兄弟（Warner Bros.），一待就是8年，最後坐上製作資深副總裁位置。他2007年離開華納自組公司。

他與華納兄弟合作的作品還包括「福爾摩斯」（Sherlock Holmes）系列片、「樂高玩電影」（The Lego Movie）系列片和史蒂芬金（Stephen King）的「牠」（IT）等。

由於Netflix業績仍持續走高，在串流和製作方面也都有更遠大的計畫，林暐未來幾年料將成為美國娛樂產業中最有影響力的人物之一。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1130229