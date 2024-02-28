「寄生獸」推驚悚韓版 佐藤健攜3帥演「玻璃之心」

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（中央社記者葉冠吟台北28日電）Netflix公布日韓強檔新作，「屍速列車」導演延尚昊把日本經典漫畫「寄生獸」世界觀帶入韓國，創造全新角色；日星佐藤健則升級聯合監製，攜手3大帥哥推出音樂日劇「玻璃之心」。

科幻驚悚影集「寄生獸：灰色部隊」改編自日本作家岩明均的經典漫畫作品「寄生獸」，這部漫畫創下在30多個地區售出超過2500萬冊的驚人成績。

「寄生獸：灰色部隊」將背景設定在全新地點，並加入由韓星全昭霓飾演、與體內寄生獸共存的全新角色。「灰色部隊」則是致力對抗寄生獸所成立的專案組織，影集將於4月5日在Netflix首播。

「寄生獸」原著作家岩明均也透過Netflix分享，自己是電影「屍速列車」的粉絲，並對於「全新的故事」感到興奮。雖然他是原著作者，但也是會跟著作品經歷情緒高低起伏的觀眾。

岩明均說：「『寄生獸』對我來說就像是一個『孩子』，它誕生於我的小房間裡；動畫和真人電影則像是『孫子』，來自於我的孩子，但向更廣闊的世界走出去，與其他人的智慧、經驗甚至是科技技術相遇。」他很高興在韓國又要誕生另一個「孫子」，帶領大家進入從未想像過的世界。

以日劇「初戀」（First Love）人氣再度推上巔峰的日星佐藤健，攜手3大日本男星菅田將暉、町田啓太、志尊淳以及新人宮崎遊推出影集「玻璃之心」。

「玻璃之心」改編自日本作家若木未生的同名暢銷小說，描述有抱負、才華的鼓手女大生，突然被自己樂團踢出，後來被一名神秘天才音樂家偶然發現，並受邀加入他的新樂團，開啟一段意想不到的故事。

劇中天才音樂家由佐藤健扮演，鼓手宮崎遊則是從層層試鏡關卡中脫穎而出。影集預計2025年在Netflix播出。（編輯：張雅淨）1130228