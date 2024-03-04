更多編輯台推薦新聞：
LeBron James用1475場達標4萬分 賈霸生涯1560場都沒辦到
運動

LeBron James用1475場達標4萬分 賈霸生涯1560場都沒辦到

影片／巨人交流賽姜建銘呂明賜投打 阿部慎之助蹲捕重現經典
運動

影片／巨人交流賽姜建銘呂明賜投打 阿部慎之助蹲捕重現經典

圖輯／巨人交流賽大巨蛋首度滿場 3萬7千人齊應援寫歷史
運動

圖輯／巨人交流賽大巨蛋首度滿場 3萬7千人齊應援寫歷史

影片／落日與天線塔疊成完美貓熊 日本時隔7年再現奇景
國際

影片／落日與天線塔疊成完美貓熊 日本時隔7年再現奇景

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
串流片單
新聞專題
串流片單1/206
首頁 / 運動

西班牙網球球星世代交鋒 艾卡拉茲表演賽擊敗納達爾

2024/3/4 10:44（3/4 11:12 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
西班牙網球好手艾卡拉茲（左）在3日一場表演賽後和納達爾（右）相互擁抱。（圖取自twitter.com/carlosalcaraz）
西班牙網球好手艾卡拉茲（左）在3日一場表演賽後和納達爾（右）相互擁抱。（圖取自twitter.com/carlosalcaraz）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯3日綜合外電報導）在為ATP印地安泉大師賽熱身的西班牙好手艾卡拉茲與前輩納達爾，今天在拉斯維加斯進行一場表演賽，由新世代的艾卡拉茲以3比6、6比4、14比12勝出。

法新社報導，這場西班牙兩代球星的夢幻對決，在拉斯維加斯曼德雷灣賭場度假村（Mandalay Bay Resort and Casino）舉行，並由串流媒體Netflix實況轉播。這場表演賽對艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）與納達爾（Rafael Nadal）來說，都是個測試體能狀況的好機會。

22座大滿貫冠軍得主納達爾，去年在澳洲公開賽（Australian Open）因髖部受傷早早即出局，2023年絕大部分比賽都未能參加。

他今年1月在布里斯本國際網賽（Brisbane International）重返球場，但旋即又因為肌肉輕微撕裂傷退出了同月在墨爾本（Melbourne）登場的澳網。

他也放棄在2月的卡達公開賽（Qatar Open）復出，稱自己「還沒準備好比賽」。

37歲的納達爾在受訪時表示，他在與艾卡拉茲的這場表演賽拿下首盤，感覺「比預期好很多」。

今天的表現，對即將參加世界職業網球協會（ATP）印地安泉大師賽（Indian Wells Masters）的納達爾來說是劑強心針。納達爾曾3度在印地安泉網賽奪冠，最近一次參賽是在2022年，當時他不敵美國選手佛里茲（Taylor Fritz）獲得亞軍。

納達爾7日將在印地安泉網賽首輪出賽；名列種子選手的艾卡拉茲則是第1輪輪空。

男網世界排名第2的艾卡拉茲將力拚成為繼2014到2016年達成3連霸的喬科維奇（Novak Djokovic）之後，第1位成功衛冕印地安泉金盃的球員。

但20歲的艾卡拉茲最近也遇上傷痛問題。不到兩週前，他在里約公開賽（Rio Open）首輪和地主好手蒙泰羅（Thiago Monteiro）對戰時扭傷右腳踝退賽。

這對拿過兩座大滿貫冠軍的艾卡拉茲來說，無疑又是一次挫敗。艾卡拉茲在今年澳網8強賽不敵德國的茲韋列夫（Alexander Zverev），接著在阿根廷公開賽4強戰敗給智利的賈瑞（Nicolas Jarry）。

艾卡拉茲自去年7月在溫布頓錦標賽擊敗喬科維奇封王後，即再未嘗ATP冠軍滋味。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1130304

#Netflix
#艾卡拉茲
#印地安泉網賽
#納達爾
#喬科維奇
#澳網
串流片單
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
日劇「極度不妥！」台詞無極限 岡田將生自願參一角
172.30.142.201