納達爾輸球後感性告別馬德里網賽 一語逗笑觀眾

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（中央社馬德里30日綜合外電報導）西班牙網球猛將納達爾（Rafael Nadal）今天在16強賽敗給捷克對手萊赫茨卡（Jiri Lehecka）後，感性告別馬德里公開賽，致詞時不失幽默，博得滿堂喝采。

綜合法新社和路透社報導，37歲的納達爾坐擁22座大滿貫賽金盃，並曾在馬德里公開賽（Madrid Open）5度封王創紀錄。他今天打了2個多小時，終場以5比7、4比6不敵大會第30種子萊赫茨卡。

納達爾在場上受訪時說：「我很開心，這一週對我來說別具意義，非常正面，非常感動。能有機會在這個球場再打一場，讓我收穫很多，也感觸良多。」

納達爾尚未決定他計劃本季何時高掛球拍，不過這位前世界球王正迅速接近退休生活。

他過去兩年受大大小小傷勢所擾，本月稍後將決定是否出戰法國網球公開賽。

馬德里公開賽中央球場在今天賽後舉行特別的儀式，看台上有大大的直幅寫著「謝謝拉法（納達爾名）」，並且標記他贏得馬德里公開賽的年分。

納達爾打趣地說，「這是個玩笑，因為我明年會回來」，他的家人當時都在看台上，「我能說的只有感謝所有在我生涯中幫助過我的人。這一切還沒結束」。

納達爾說：「大家在這裡給我的一切是禮物，從這次馬德里公開賽獲得的經驗、得到西班牙同胞支持的情感…我很幸運從小就做自己喜愛的事。感覺超級幸運有著這樣的生活，夫復何求。」

萊赫茨卡表示，在納達爾最後一次參加馬德里公開賽時打敗他，感覺「苦樂參半」。

萊赫茨卡說：「與這樣的傳奇球員站在同個球場，對我來說感覺很棒，美夢成真。在此祝福拉法一切順利，在所有人面前、每個人都為他加油的情況下贏了球，真的有點苦樂參半。」

22歲的萊赫茨卡下一場8強賽將迎戰俄羅斯好手梅迪維夫（Daniil Medvedev）。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1130501