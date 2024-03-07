真田廣之新作「幕府將軍」獲日版權力遊戲美譽

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北7日電）「好萊塢御用武士」日星真田廣之擔任製作人兼主演的史詩影集「幕府將軍」，成今年首批獲爛番茄近滿分評價作品，首播6日全球飆出9百萬次觀看，被視為日本戰國版「權力遊戲」。

在最新劇情中，真田廣之飾演的「吉井虎永」將軍被勁敵「石堂和成」（平岳大飾）作為人質扣押在大阪，雖憑藉「偷天換日」的法，及柯斯莫賈維斯（Cosmo Jarvis）飾演的英國水手「約翰」幫助，順利搭上離開大阪的船隻，卻遭到其他欲將其置於死地的領主四面埋伏。

在虎永將軍的船即將葬身火海、各大領主兵戎相見之際，辨明孰敵孰友，當機立斷向擁有潛在共同利益的戰隊拋出橄欖枝，成了虎永將軍是否能帶著擁有西方武力資源的英國水手，擺脫困境的關鍵。

「幕府將軍」已播出3集，為觀眾帶來數場大規模動作場景，除了實力派演員助陣，幕後功臣之一是擁有25年日本武術經驗的武術指導勞洛查坦德（Lauro David Chartrand-Del Valle），他強調：「拍攝動作戲時不能只是為拍而拍，每個動作都要有它的意義。」從武士們揮舞的刀、射出的箭、船員經歷的狂風暴雨，觀眾想到的動作場景，「幕府將軍」幾乎都有。

同時，製作團隊為力求「真實性」與日本顧問團隊的緊密合作。其中，真田廣之的御用替身南博男也受邀加入，不只協助真田廣之完成劇中數場動作戲拍攝，更身兼動作指導，訓練演員完成一幕幕最真槍實彈的動作戲演出。

除了拳拳到肉的武打戲，劇情也相當考究史實。「幕府將軍」改編自英國小說家詹姆斯克萊維爾（James Clavell）暢銷代表作，以真實歷史和人物為創作原型，帶觀眾回到西元1600年、正值百年內戰的日本，還原各地權臣擁兵自立、硝煙瀰漫的動盪時期。

當時內戰的混亂帶來階級流動，讓平民有機會憑藉加入當地領主的隊伍晉升為武士，天主教在日本迅速茁壯生根，成了「幕府將軍」中形成多黨勢力，人人都亦敵亦友、各有盤算的局面，讓歷史劇迷看得痛快，複雜精密的權力鬥爭也讓觀眾讚賞不已。影集在Disney+上映中。（編輯：李亨山）1130307