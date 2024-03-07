美食家來台探路 華航貴賓室牛肉麵登Netflix

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（中央社記者汪淑芬、吳睿騏台北7日電）觀光署與Netflix熱門美食節目「環球饗宴：菲爾來吃飯」合作，去年5月邀美食探險家菲爾（Phil Rosenthal）首度來台，中華航空也參與合作，並力推華航貴賓室牛肉麵。

觀光署昨天表示，「環球饗宴：菲爾來吃飯（Somebody Feed Phil）」第7季節目，已於3月首播，預告台灣特輯也將上演，全球觀眾可看到專業團隊記錄菲爾的台灣美食探路之旅。

觀光署說，菲爾在台灣特輯的節目中，將帶領觀眾穿梭北台灣，從台北市的熱鬧夜市到九份山城，並集結眾多知名人物，包括金鐘獎得主「瘋台灣」主持人Janet，曾任台灣職籃球員的NBA球星魔獸（Dwight Howard），及國內喜劇演員博恩等。

另外，還有美食家、網紅及好萊塢製作人也加入菲爾的陪吃好友團，一起陪菲爾大啖台灣米其林餐廳及各式夜市街頭小吃。

觀光署說，「環球饗宴：菲爾來吃飯」曾獲美食界奧斯卡James Beard獎及入圍美國廣播影評人協會最佳旅遊節目男主持人獎，並多次入圍並曾獲艾美獎的肯定，是Netflix排名第1的美食旅遊類節目、每週有超過百萬人收看，全球超過3000萬人觀看。

華航今天也發布新聞稿，與Netflix美國美食節目「環球饗宴：菲爾來吃飯」跨界合作，主持人菲爾在節目中造訪華航位於桃園機場的貴賓室，親自品嚐台灣經典滋味的「華航牛肉麵」，還透過視訊連線方式與朋友即時分享。

華航說，經過長時間燉煮的牛肉麵，軟嫩彈牙的牛肉輕輕一咬就在口中化開，再搭配馥郁的特調紅燒湯頭，讓菲爾讚不絕口，菲爾更向友人表示「吃了世界上最好吃的牛肉麵」，就連菲爾的妻子莫妮卡（Monica）都直呼非常美味，對於貴賓室的設計風格、精緻服務與道地美食讚譽有加。（編輯：陳政偉）1130307