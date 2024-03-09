金秀賢「淚之女王」否認怕老婆 講肉麻台詞會害羞

（中央社台北9日電）韓星金秀賢、金智媛「雙金」聯手出擊的韓劇「淚之女王」今天開播，日前劇組主角群接受台灣媒體聯訪，金秀賢解釋角色沒有「怕老婆」，是為金智媛當好老公，但講肉麻台詞時還是會害羞。

「淚之女王」描述一對女強男弱、結婚3年的財閥夫妻，在克服困境後迎來奇蹟般重新開始的愛情故事，不僅是金秀賢繼2021年韓劇「某一天」後的最新小螢幕作，也是他與金智媛首次合作。

被問及搭檔感想時，金智媛馬上笑回：「不愧是金秀賢，被稱為偉大的演員是有理由的！」讓一旁的金秀賢相當害羞。不過金智媛也真摯稱讚，金秀賢從演技到鼓舞劇組人員、當劇組開心果，有很多地方值得她學習，「當我遇到困難時，他不會直接給解決方式，而是以間接巧妙的方法，協助我朝正確方向前進，多虧了他，我才能真正放下緊張情緒」。

金秀賢也分享，由於兩人實際個性都有點害羞，沒辦法馬上變超熟的好朋友，暢所欲言分享一切，「但正因為我們需要花時間才能拉近彼此，這種有機的化學反應正好能反映劇裡已婚夫婦的關係，讓我很享受和她一起工作的過程」，金智媛補充當他們慢慢變熟後，角色間的互動也恰好越來越密切，讓她更能融入角色心境。

在「淚之女王」釋出的預告裡，能看見在財閥老婆金智媛公司底下工作的金秀賢有苦難言，有不少浮誇、委屈落淚面貌，甚至不敢離婚。

被問及如何準備「怕老婆」的老公「白賢宇」一角，金秀賢連忙笑著澄清：「我的角色才沒有怕老婆，只是他給了老婆最珍貴的事物，如他的真心，卻被對方四處牽著走、指揮」，宛如妻管嚴般，更透露劇情有許多轉折，讓心灰意冷想離婚的他又回到愛上老婆時的浪漫。

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金秀賢更表示「白賢宇」是他遇到的完美角色，他身上有很多角色，包含丈夫、兒子、女婿，同時是大型百貨連鎖公司的法務總監，讓拍片過程有時是愛情片、有時是家庭喜劇或療癒劇，當他覺得怎麼什麼類型都混在一起、太複雜時，突然意識到「這其實就是日常」。

金秀賢笑說：「在爸爸和朋友面前，你是一個不同的人，這就是我盡力想透過角色來真實表達的，也喜歡讓人們又哭又笑，我非常享受這個角色」，不過他也坦承，看到劇本上的肉麻台詞還是會有點嘴軟、尷尬，多虧開拍後和劇組演員越來越親近，一切就自然而然發生。「淚之女王」即日起在Netflix上線。（編輯：李亨山）1130309