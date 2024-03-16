日劇「獨活女子」高雄取景 拍攝幕後花絮曝光

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（中央社記者蔡孟妤高雄16日電）日劇「獨活女子的守則4」推出台灣篇，讓女主角江口德子到台南、高雄體驗美食與人情味。高雄市長陳其邁昨天在臉書釋出花絮影片，江口德子說，希望下次來不是為了工作，想要真的來玩。

電視劇「獨活女子的守則」系列描寫單身女性五月女惠下班後勇於嘗試不同生活體驗，盡情享受一個人的時光。台灣篇到台南、高雄拍攝，陳其邁昨天在臉書（Facebook）釋出花絮影片，江口德子在高雄旗津騎單車及到瑞豐夜市吃小吃。

高雄市新聞局長項賓和及市府發言人周璟瑜也前往探班。談及這次到高雄拍片，江口德子說，還有很多想仔細看看的地方，但就會有人說「去下一個地方囉，然後我就被帶走了，很痛苦」。希望下次來高雄不是為了工作，「我想要真的自己來玩。」

陳其邁臉書發文表示，江口德子演過「東大特訓班」、「我要準時下班」等熱門日劇，這次為了拍戲到高雄逛瑞豐夜市和六合夜市，並到旗津騎腳踏車。在夜市玩套圈圈遊戲、吃在地美食，整個流連忘返。

陳其邁說，江口德子還大讚螃蟹粥、土魠魚羹米粉好吃。公布拍攝花絮搶先看，內有高雄熱情的人情味、璀璨的夜間愛河灣。

陳其邁表示，不管是一人獨活、二人世界、全家大小，都很適合來趟充滿美食美景、美好充實的高雄之旅。他也推薦民眾可上串流平台Hami Video影劇館，觀賞「獨活女子的守則4」，高雄篇就在前3集。（編輯：謝雅竹）1130316