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3體重現文革場景 民族主義者指控詆毀中國

2024/3/22 13:46（3/22 13:53 更新）
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電影「少年的你」、「七月與安生」香港導演曾國祥（右）擔任「3體」首2集導演，呈現劇中要角「葉文潔」的背景故事。（Netflix提供）
電影「少年的你」、「七月與安生」香港導演曾國祥（右）擔任「3體」首2集導演，呈現劇中要角「葉文潔」的背景故事。（Netflix提供）
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（中央社台北22日電）改編自中國同名科幻小說的影集「3體」，21日正式在Netflix上架。然而從宣布製作期間到正式上架，這部影集一直遭受中國民族主義者批評，認為劇中刻意利用「文革」等元素貶低、詆毀中國。

「3體」的原著小說是由中國作家劉慈欣創作，曾於2014年獲得美國科幻奇幻作家協會「星雲獎」提名。2015年榮獲「雨果獎」最佳小說獎，是首位拿下這個獎項的華人作家。

美國之音報導指出，Netflix製作「3體」時，在原著小說的基礎上進行了一系列的大幅度修改，將故事的背景從中國轉移到了倫敦，同時調整了大量人物的中國背景。

擔任影集顧問的劉慈欣曾表示，這部影集要面對全世界的觀眾，因此其中大部分人物可能就不再是中國人了。「這個對中國觀眾來說可能並不太適應。但我還是對他們充滿信心，很期待的」。

然而，即便針對原作進行部分調整，加上擁有享譽國際的光環加持，「3體」的影集卻仍遭到不少中國人的批評。

報導指出，「3體」如實呈現了小說中對於文化大革命的描繪，首集以一場發生在北京的批鬥大會開頭，主要角色之一的葉文潔，親眼看到身為物理學教授的父親被紅衛兵批鬥並活活打死。

這樣的橋段成了中國民族主義者口中的「罪狀」。

有人稱Netflix是「為了一碟醋，包了一盤餃子」，為了拍文革的場景才拍攝了全劇；也有留言稱，「幾年前第一次看了小說，看了開頭立馬就知道這書為啥被國外吹捧了」。

報導提到，一篇於21日發布在中國社交平台豆瓣的文章稱，Netflix製作的「3體」顯示西方不願接受當今發達的中國，「外國人眼中的中國，依舊是那個壓抑落後瘋狂的刻板印象，所有的災難都是源於此，中國人不配拯救世界，只能等著西方來拯救」。

據紐時中文網報導，針對影集中文化大革命的場景，監製亞歷山大吳（Alexander Woo）描述「那是一段很少會有小說提及的歷史，更不用說拍攝出來了」。

他說，包含自己的家人，以及「3體」前兩集的導演曾國祥的家人也都經歷過，「把文革場景活生生地展現出來，在很大程度上是他的功勞，因為他知道沒有人用這種冷靜的眼光拍攝過這些場景，也許從來沒有過」。

亞歷山大吳提到，當時把這個片段（文革）放給自己的母親看時，能看出她的恐懼，她說：「那是真的，真的發生過這樣的事」、「你為什麼要讓人看這種東西？為什麼要讓人經歷如此可怕的事情？」，從她的反應讓我們知道，我們做到了。

除了針對文化大革命的批評，報導提到，不少來自中國的批判帶有濃厚的「種族主義」，包含對劇中的黑人演員發表了「撿棉花」之類的言論；對於劇中的華裔演員則稱「三白眼，高顴骨、凶狠的眼神流於表面，一臉邪相」。（編輯：吳柏緯/曹宇帆）1130322

#Netflix
#中國
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