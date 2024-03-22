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Netflix版「3體」以文革批鬥開頭 中國網友難接受

2024/3/22 14:52
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（中央社記者王心妤台北22日電）Netflix近日上架新影集「3體」，第一集開場就出現文革時期大學批鬥死人震撼場面，雖然影音串流平台Netflix並未在中國上架，但有部分網友透過「翻牆」觀看後難以解受。

「3體」是改編自中國作家劉慈欣所創作的小說「三體」，是首次華人作家摘下雨果獎，同時也獲得美國科幻奇幻作家協會2014年「星雲獎」提名，是中國最暢銷的科幻小說之一。

而中國2023年推出自製影集版「三體」，由中國演員張魯一、于和偉等人主演，在中國評論網豆瓣的網友評分高達8.7分（滿分10分），但也有劇評認為僅是「中庸之作」的改編。

根據英國廣播公司（BBC）中文網的專題報導，3月在Netflix上架的版本，「帶有『文革』背景的章節在中文原版中被移到了中間部分，因為擔心政府審查機構會覺得這些章節過於政治化，另一方面在「文革」結束30週年之際，這是一個特別敏感的話題。」

對於Netflix製作的「3體」版本，首集就以批鬥革命的畫面開場，讓不少中國網友「翻牆」看完後無法接受並給出低分評價，更發文呼籲其他中國網友「不要打開！」、或是批評「離譜到極點」。

但有趣的是，在網路電影資料庫（IMDb）的網友評分，Netflix的「3體」總體評分為7.3分，若只算中國網友的評分，則下降至6.5分，最不可思議的是竟有高達35.6%的中國網友給了10分滿分，只給1分的比例只有22%。（編輯：龍柏安）1130322

#Netflix
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