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「忘了我記得」劉若英首執導 秦漢對戲謝盈萱惹淚

2024/3/25 17:08（3/25 17:21 更新）
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金馬影帝秦漢睽違多年重返螢光幕，演出台劇「忘了我記得」，他表示，雖然疫情後有3年沒拍戲了，但不覺得拍戲這件事是陌生的，「很像動物的本能，進到片場就又活過來了」。（Netflix提供）中央社記者洪素津傳真 113年3月25日
金馬影帝秦漢睽違多年重返螢光幕，演出台劇「忘了我記得」，他表示，雖然疫情後有3年沒拍戲了，但不覺得拍戲這件事是陌生的，「很像動物的本能，進到片場就又活過來了」。（Netflix提供）中央社記者洪素津傳真 113年3月25日
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（中央社記者洪素津台北25日電）戲劇「忘了我記得」由劉若英編導，攜手金鐘金馬影后謝盈萱、睽違多年重返台劇螢光幕的金馬影帝秦漢主演，秦漢久未演出，但他不覺得拍戲陌生，「進到片場又活過來了」。

「忘了我記得」是關於成長、遺忘與陪伴的溫暖故事，細膩刻畫親情、友情與婚姻的生命交織，和面對遺憾與無常的勇氣。

秦漢談及回歸台劇的心情，他表示，雖然疫情後有3年沒拍戲了，但並不覺得拍戲是陌生的，「很像動物的本能，進到片場又活過來了」。

對於詮釋父親角色心境，秦漢說：「這戲比較生活劇，所以我想要比較自然，很像這個角色出現的那瞬間就像你身邊的某某人，希望角色每一次的出現都存活在那個瞬間。」

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與秦漢有多場精彩對手戲的謝盈萱說：「這個戲感覺上似乎是家常小品，但我覺得內裡是很龐大的戲，前期在準備角色的過程有很多功課要做，但開拍後就慢慢上了軌道。」

首度擔任影集編導的劉若英說：「這是一部生活感和生命感很強烈的作品，也許是日常裡不想卻也必須面對的事，但我相信現代人都能在這部影集中抱抱那個在人生交叉路口的自己。」（編輯：唐聲揚）1130325

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