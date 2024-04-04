砸錢買「3體」版權 中國富豪林奇遭毒殺 凶手判死

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（中央社香港4日綜合外電報導）改編自中國同名科幻小說影集「3體」3月21日正式在Netflix上架的隔天，砸下巨資購得「3體」版權的中國億萬富豪林奇遭毒殺案一審結果出爐，被告許垚被判死刑。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，「3體」頭號粉絲、中國遊戲公司「游族網絡」董事長林奇曾有個夢想，就是要將他最喜歡的中國科幻小說製作成電視影集、電影和電玩遊戲，分享給全球觀眾和玩家。

2014年，他的遊戲公司在上市後資金充裕，這位年輕的企業家便有意將中國這部最受歡迎的科幻小說三部曲，打造成與「星際大戰」（Star Wars）齊名的全球流行文化現象。

10年後，「3體」上個月正式在Netflix上架，吸引了全球數以百萬計觀眾，原可離自己夢想更近一步的林奇卻沒能活到那一天。

根據中國當局，Netflix 2020年9月宣布製作「3體」影集，名列執行製片人的林奇卻在數個月後遭人投毒身亡，享年39歲。投毒者是林奇請來擔任高階主管的許垚，律師出身的他曾不負眾望，幫助林奇的遊戲公司拿下「3體」改編權。

為了經營和開發「3體」IP，游族網絡2018年成立子公司「三體宇宙」，由許垚擔任執行長。

然而接下來幾年，法律專才的許垚在相關業務中遲遲沒有亮眼表現，林奇便將主要任務交給另一位高階主管趙驥龍，並把許垚的年薪從2000萬人民幣降至500萬（約新台幣2212萬元）左右。

在Netflix宣布製作「3體」影集時，林奇和趙驥龍被列為執行製作人，名單中不見許垚的名字。

就在林、許兩人為上述事宜鬧翻後，許垚便將他從暗網購買、摻雜毒藥的益生菌藥丸送給林奇。

這起經過精心策劃的謀殺案在中國引發關注，網友甚至將此案與美劇「絕命毒師」（Breaking Bad）相提並論。中國媒體報導，許垚涉嫌在郊區打造一個臨時實驗室，用來配置和測試100多種毒藥。

2020年冬天的一個晚上，林奇從「游族網絡」上海總部開車回家時，突感身體不適。根據他的公司，林奇到醫院治療後，起初病況有所好轉，但10天後救治無效，於耶誕節當天去世。

中國財經媒體「財新」引述與林奇關係密切的知情人士報導，林奇體內至少驗出5種毒素，包括汞和河豚毒素等。警方發現許垚涉嫌重大，迅速將其拘留。

上海法院在上個月的裁決中說，許垚因「公司管理問題」與林奇產生矛盾，並密謀在兩天之內林奇食用物品中投毒。除此之外，法院說，還有2名高階主管與許垚發生爭執，許垚在他們辦公室內的飲料下毒，結果導致4人中毒，所幸4名受害者皆倖存。

報導說，趙驥龍慢性中毒，體內汞含量超過安全標準10倍。

3月22日，也就是備受期待的「3體」在Netflix首播的第2天，上海法院以謀殺罪判處許垚死刑。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1130404