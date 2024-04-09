Netflix香港方案最多漲16.1% 台灣暫未跟進

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（中央社記者吳家豪台北9日電）串流影音服務Netflix宣布調漲香港地區價格，漲幅介於12.8%至16.1%，提供4K超高畫質的高級方案調漲16.1%最多；目前還沒有任何關於台灣地區跟進漲價的公告。

Netflix今天向中央社記者表示，提供多種價格和方案以滿足會員的娛樂需求，也盡全力提供會員更多娛樂內容選擇。

Netflix指出，目前還沒有任何關於台灣跟進漲價的公告。價格調整主要是因應不同國家與地區，有相應的調整，香港的方案調整不會影響其他地區的方案。

Netflix在香港提供3種方案，其中提供720p高畫質、最多可1台裝置同時收看的基本方案，月費從港幣63元（約新台幣258元）調漲到港幣73元（約新台幣299元），漲幅15.9%。

提供1080p全高畫質、最多可2台裝置同時觀賞的標準方案，月費從港幣78元調漲至港幣88元，漲幅12.8%。提供4K超高畫質、最多可4台裝置同時收看的高級方案，月費從港幣93元調漲到港幣108元，漲幅16.1%。

為了留住既有用戶及吸引新用戶，各大串流影音服務積極投入原創內容製作，卻也面臨龐大的成本壓力，不得不漲價應對。

去年10月Apple TV+台灣價格從每月新台幣170元調整為新台幣250元，漲幅高達47%。

Disney+從去年11月起在台灣地區推出全新方案與價格，用戶如果想保有原本支援4K超高畫質、最多可4台裝置同時觀看的方案內容，必須選擇高級方案，相當於漲價約18%。（編輯：張均懋）1130409