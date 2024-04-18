舒淇、李心潔及賈靜雯3影后聯手 上演母親復仇記

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（中央社記者王心妤台北18日電）影后舒淇、李心潔及賈靜雯將共同主演的Netflix影集「回魂計」，金鐘視帝傅孟柏首度演出反派。舒淇認為，飾演母親是個挑戰，加上角色遊走道德邊緣，心境掙扎也是看點。

「回魂計」以一件詐騙綁架案為背景，探討2名母親如何復活遭判死刑身亡的詐騙首腦，並踏上仇恨與救贖的暗黑人性考驗。

舒淇今天透過Netflix表示，因為現實中沒有生過小孩，要飾演母親是個挑戰，加上角色的是非斷定或心境掙扎都是精彩看點。

李心潔在片中與舒淇有多場對手戲，她表示，這次是從沒演過的黑暗角色，投入角色過程中，常會覺得自己很陌生，「身為一個母親，要經歷劇情裡殘酷的遭遇，是很大的考驗」。

賈靜雯說，劇中每個人物都充滿戲劇張力，演得很過癮，也捨不得結束演出，希望觀眾能看見劇情翻轉再翻轉，有意想不到的感受。

傅孟柏表示，這是第1次演出這麼壞的角色，不管是肉體或精神都是大挑戰，「演得很過癮，不管再累，都非常期待隔天的拍攝有什麼新挑戰，加害者跟被害者之間的拉扯衝突，還有化學變化出來的效果，令人回味無窮，每位演員的能量都很強大，很榮幸有機會參與這個製作」。（編輯：管中維）1130418