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魏蔓新戲飾血癌患者 劇組盼給病友帶來更多力量

2024/3/16 18:57（3/16 19:11 更新）
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大愛新劇「血拾人生」16日舉行開鏡儀式，演員魏蔓（右）、張睿家（左）劇中扮演夫妻，魏蔓所演繹的血癌病患更在劇中重複流產，讓戲外的她相當不捨。（大愛提供）中央社記者洪素津傳真 113年3月16日
大愛新劇「血拾人生」16日舉行開鏡儀式，演員魏蔓（右）、張睿家（左）劇中扮演夫妻，魏蔓所演繹的血癌病患更在劇中重複流產，讓戲外的她相當不捨。（大愛提供）中央社記者洪素津傳真 113年3月16日
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（中央社記者洪素津台北16日電）大愛新劇「血拾人生」今天舉行開鏡儀式，魏蔓跟張睿家在劇中飾演夫妻，她演出罹患血癌的太太，劇組希望透過這部戲劇能給癌友們及週遭朋友帶來更多力量。

戲劇「血拾人生」主創團隊由唐在揚繼「打怪任務」後再度擔綱製作人、「華麗計程車行」的導演黃常祚獨挑大梁。劇情是罹患血癌的青年們，如何對抗病魔與心魔，以及面對親情、愛情、友情與心情的真實人生故事。

黃常祚認為「血拾人生」拍攝過程一定要貼近真實，劇中不同的故事，「有的可以看到光，有的可以看到感動，有的哪怕是面臨離開也會做好準備，把愛繼續傳下去。」希望透過戲劇，能給癌友們及週遭的朋友帶來力量。

魏蔓在劇中飾演血癌病人，人生歷程得經歷重複流產，現實生活中魏蔓最接近當媽的時刻就是凍卵，她說：「培養卵之前我打了很多針，這是我人生中覺得比較像生孩子的部份。」

庹宗華則飾演孩子罹癌的「朱爸爸」，他說原型人物的個性比他樂觀，是讓他非常感動的一名父親，他特別去看父子兩個人在醫院裡隔著玻璃互動的紀錄片，「非常震撼，抗壓性非常的強，是一個很偉大的父親。」

庹宗華也說接拍「血拾人生」最大的挑戰，就是必需要再一次去經歷這名偉大父親痛苦的經過。（編輯：龍柏安）1130316

大愛新劇「血拾人生」16日舉行開鏡儀式，演員庹宗華（左）與宋偉恩（右）在劇中飾演一對父子，宋偉恩更要挑戰詮釋血癌病患，他認為，罹患癌症對任何人來說都是心理上非常煎熬的事。（大愛提供）中央社記者洪素津傳真 113年3月16日
大愛新劇「血拾人生」16日舉行開鏡儀式，演員庹宗華（左）與宋偉恩（右）在劇中飾演一對父子，宋偉恩更要挑戰詮釋血癌病患，他認為，罹患癌症對任何人來說都是心理上非常煎熬的事。（大愛提供）中央社記者洪素津傳真 113年3月16日
#庹宗華
#魏蔓
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