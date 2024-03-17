陳亞蘭首推歌仔戲職人劇 住持形容她像便利商店

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（中央社記者洪素津台北17日電）金鐘視帝陳亞蘭、導演葉天倫推出歌仔戲職人劇「勇氣家族」，為感謝民間戲神田都元帥，劇組在中壢天德宮建廟35週年紀念日進行謝神，住持稱讚陳亞蘭有內涵，像便利商店什麼都會。

「勇氣家族」展現戲班台上角色與幕後人物的生命力，由陳亞蘭及葉天倫攜手製作以及林博生導演，率領莊凱勛、檢場、林雨宣、鄭茵聲等演員組合，將外台歌仔戲班台前幕後的生活搬演成電視劇集，傳遞「人若有照天理，天才會照甲子」忠孝節義的正能量。

為了順利拍攝歌仔戲職人劇，陳亞蘭請了一尊天德宮的田都元帥像在劇組拍攝期間坐鎮，每次在天德宮拍攝時，都會特別順利，不管是拍攝進度，或是大家的默契都會變得很好，這令陳亞蘭、葉天倫、林博生不禁驚嘆：「真的是神蹟！」陳亞蘭感激地說：「因為田都元帥的保佑讓『勇氣家族』平安拍攝完成，所以建廟35週年一定要來！」

而再次見到陳亞蘭、葉天倫、林博生的住持，也興奮地表示很開心三人能回到天德宮，一同慶祝建廟35週年，並誇讚陳亞蘭不只漂亮，還非常有內涵，開玩笑說，「就像一間便利商店什麼都有、什麼都會。」逗得現場笑聲不斷。

首次和陳亞蘭合作的葉天倫、林博生被問到合作心情，林博生坦言對歌仔戲了解不深，所以碰到專業的陳亞蘭時會很緊張；葉天倫則分享在拍攝期間陳亞蘭總是很仔細，每天都會跟他交代很多該注意的細節，「感覺我每天都在被盯。」

林博生、葉天倫也藉由此次合作發現歌仔戲的美與難，「歌仔戲是台灣本土非常美的戲曲文化，一定要持續傳承下去。」陳亞蘭也感動地表示，「我不會放棄傳承歌仔戲的使命。」（編輯：張雅淨）1130317