陳德烈形象大反差 挑戰演出家暴男

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（中央社記者洪素津台北21日電）演員陳德烈、林輝瑝今天參加大愛紀實劇「你準備萌芽了嗎？」媒體茶敘，劇中陳德烈挑戰演出家暴男，隨意毆打妻小，為了入戲，他參考社會新聞找出和角色相似之處。

劇中陳德烈因計程車工作接案不順，讓他工作壓力大，導致心性變得暴戾，喝酒後總會對母子家暴，但酒醒後他礙於一家之主的面子，也從未向老婆及孩子道歉。

陳德烈受訪表示，自己相當無法接受角色種種行徑，活脫脫就是一個渣男，不過相當喜歡劇中處理家暴的鏡頭，「我沒有真的動手，但畫面出來很可惡」。

戲外陳德烈樂觀開朗，與國樂團體「無雙樂團」成員陳咏彤愛情長跑15年，2018年在眾多親友面前求婚成功，至今6年仍未完成結婚登記程序。

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對於為何不婚，陳德烈表示，「我不想這麼早，軟體沒問題，硬體還要加油，現在房子、婚戒有了，但還想賺更多」，坦言自己錢還不夠多，因為一個月還要支出近新台幣8萬元的房貸。

而林輝瑝在劇中飾演畫畫老師，戲外家中也是開設畫廊，不過本身卻沒有藝術天分。現場探討家暴議題，林輝瑝分享曾被某任女友賞巴掌，當時女友酒後鬧事，被勸阻後直接動手，這讓林輝瑝無法接受，當下決定分手，無法接受酒品不佳的女生。（編輯：張雅淨）1130321