傅孟柏「商魂」秀流利日文 對戲市原隼人超過癮

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（中央社記者洪素津台北18日電）演員傅孟柏和市原隼人在戲劇「商魂」有精彩對戲，他在劇中大量使用日文台詞和對方談判過招，傅孟柏說，和市原隼人這麼霸氣又強勢的角色對戲時壓迫感強烈，但演起來非常過癮。

傅孟柏透過劇組分享，「市原隼人氣場強烈，我能做的就是把日文台詞背到隨時被打斷都能應變，不因為語言的關係破壞緊張的節奏，市原先生也能自在呈現他的表演。」也因為傅孟柏對台詞相當熟悉，這場戲才能精彩呈現，讓觀眾感受到張力。

市原隼人則分享來台灣拍攝「商魂」時，受傅孟柏邀請到家中作客，市原隼人感謝傅孟柏的真誠招待，兩人一同吃晚餐聊到天亮。市原隼人也提到當時拍戲拍到喉嚨不舒服時，製作人高瑞陽還特別熬湯深夜送到飯店給他，讓他感動落淚。拍攝「商魂」成為他永遠不會忘記的回憶，也深深愛上台灣。（編輯：張雅淨）1130318