胡宇威拍戲搭擋是多年粉絲 李玲葦羞喊：我阿嬤也是

（中央社記者洪素津台北16日電）胡宇威、李玲葦出席公視新戲「就算一個人也可以好好的吃飯」開鏡記者會，李玲葦表示自己跟阿嬤都是胡宇威的粉絲，兩人追戲超過10年，讓胡宇威驚喜：「謝謝阿嬤。」

「就算一個人也可以好好的吃飯」是一部探討獨身、美食和自我療癒的影集，也是胡宇威和李玲葦首次合作，李玲葦透露定裝時看到胡宇威時很害羞，原來她過去是胡宇威的小粉絲，她透露國中時會跟阿嬤一起看「真愛趁現在」，阿嬤也超喜歡這部戲，「我今天回去要跟阿嬤炫耀，我要跟胡宇威拍戲。」

現場大家也算了一下，兩人竟然差了15歲，但外表卻看不出來，李玲葦也誇胡宇威跟當年一樣帥。

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劇中胡宇威必須學會做魷魚螺肉蒜、紅蟳米糕等辦桌台菜，會下廚的胡宇威也給劇組驚喜，預估6小時作菜時間，他只花3小時就完成，事先準備的「手替」完全沒用上，胡宇威驕傲說：「我現場嚇死他們。」編劇黃雨佳則透露，希望像日劇、韓劇一樣把台菜推廣到全世界。

李玲葦劇中負責學釀果實酒，她本來就擁有飲料調製丙級證照，跟著製作人張世傑學釀酒，「當初是爸爸想去考，我想這個年紀能跟爸爸一起上課，是難得的經驗，就一起考證照。」考證過程中，她學了包含義式咖啡、冰沙、茶類、果汁等90道飲品。（編輯：龍柏安）1130316