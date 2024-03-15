「鹽水大飯店」刻畫革命青春 盼追夢憨囝不孤單

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（中央社記者葉冠吟台北15日電）台語時代劇「鹽水大飯店」取材自台灣農運先驅戴振耀年少時代，為追求民主熱血革命，導演鄭文堂與編劇陳芳齊期待作品鼓舞追夢的「憨囝」，讓他們知道自己不孤單。

鄭文堂與陳芳齊接受中央社記者專訪，鄭文堂透露，「美麗島事件」是他長久來想拍攝的內容，在長期戒嚴與白色恐怖政治下，一群訴求民主自由的黨外人士凝聚，盼終結黨禁與戒嚴，是台灣民主運動的重要歷史轉折點，只可惜相關影視作品並不多。

在完成影集「鏡子森林」後，鄭文堂開始尋找合適題材，搜集資料過程，他發現了書寫白色恐怖政治受難者「耀伯」戴振耀人生故事的著作「鹽水大飯店」。

鄭文堂分享，在戴振耀未過世前曾見過對方幾面，難以想像天性樂觀、出身農家的耀伯，因擔任美麗島雜誌社義工成為政治犯，被捕入獄遭酷刑毒打，三餐鹽水配飯，還仍能笑著說像住「鹽水大飯店」，讓他備受感動，決定著手創作並邀在「鏡子森林」合作過的陳芳齊參與劇本撰寫。

「我想找年輕一點的編劇，過去的包袱比較多，也希望是女性，會和我的視角不同。」鄭文堂透露，近年喜歡在片場觀察年輕一輩的影視工作者，有機會就邀他們參與創作，當副導、攝影師或編劇，增加實戰經驗，「畢竟這些人未來會替代我。」

相差30多個年頭的兩代人亦能相輔相成，一起講述白色恐怖下的故事。對1958年出生的鄭文堂而言，這段歷史和他的距離只隔了一條巷子，小時候他曾經歷鄰居老師莫名「被消失」；沒經歷這個年代的陳芳齊，則能站在年輕觀眾視角，思考大家到底想看、想知道什麼。

「鹽水大飯店」前後共修改了4個版本。陳芳齊透露，原想跟隨原著從耀伯高中時期的政治啟蒙刻畫，或以戴振耀妻子視角切入，變成女性愛情故事，但都似乎少了點什麼。最後，他們從講述韓國光州民主化運動的電影「我只是個計程車司機」得到靈感。

陳芳齊認為從小人物視角，更能拉近與觀眾距離，進而理解「他們為什麼要抗爭」，因而誕生從小一起長大、有情有義的主角群「鹽水四兄弟」，用眼淚和熱血構築1970年代的台灣式革命青春。

以往她對白色恐怖的印象多是極權者手段、恐怖社會氛圍或民主運動檯面上人物，不大會想到其他老百姓怎麼度過，「其實那個時代很勇敢的人，不一定是律師、醫師，而是旁邊的鄰居。」

其中，原著「鹽水大飯店」裡最打動陳芳齊的段落，是耀伯被列為「政治犯」逃亡的一個月間，從久未聯繫的親戚到陌生人都願意幫助他，「明明被發現會很嚴重，理性判斷幫他是很笨的事，但他們卻選擇這樣做。」

鄭文堂曾問陳芳齊，他們為什麼要寫「鹽水大飯店」這個故事，陳芳齊認為有兩個原因。一是記錄這段對台灣很重要的歷史，期待讓觀眾思考：「你想要什麼樣的未來？活在怎樣的社會。」

二是劇本創作期間正值香港反送中運動與泰國學運，陳芳齊認為：「民主和獨裁的抗爭一直在世界上發生，台灣作為曾有同樣過去的國家，或許多少能告訴還在這條路上的人，他們在做的事不一定是徒勞無功，堅持下去，你想要的未來是有辦法的抵達的。」

她與鄭文堂想藉由「鹽水大飯店」，告訴為理想奮鬥的人們，「當笨蛋其實是很勇敢的事情，你們不孤單。」（編輯：龍柏安）1130315