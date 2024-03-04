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「我的婆婆2」5月回歸 蘇家兄妹持續爆笑闖禍

2024/3/4 14:16（3/4 14:46 更新）
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家庭喜劇「我的婆婆怎麼那麼可愛」第2季將於5月開播，蘇家兄弟Darren邱凱偉（右）、王少偉（左）、楊銘威（左3）劇中互虧「比廢」，大家長鍾欣凌（左2）透露孩子們發展有大轉變。（公共電視提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年3月4日
家庭喜劇「我的婆婆怎麼那麼可愛」第2季將於5月開播，蘇家兄弟Darren邱凱偉（右）、王少偉（左）、楊銘威（左3）劇中互虧「比廢」，大家長鍾欣凌（左2）透露孩子們發展有大轉變。（公共電視提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年3月4日
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（中央社記者葉冠吟台北4日電）家庭生活喜劇「我的婆婆怎麼那麼可愛2」第2季將於5月開播，今天釋出「蘇家長大不長腦」花絮，扮演大家長彩香的鍾欣凌笑說4兄妹狀況依舊多，媽媽得繼續幫忙收爛攤子，「小孩子還是繼續噗攏共」。

「我的婆婆怎麼那麼可愛」第2季由製作人陳慧玲、導演鄧安寧、編劇溫怡惠再度攜手，打造荒誕爆笑劇情。飾演大哥的邱凱偉（Darren）透露這一季是角色「蘇秉忠的覺醒」，無奈身體機能退化，老花眼、夜盲症找上他，鬧出不不少笑話，更被飾演蘇家老三的楊銘威吐槽是「廢之中帶點賤」。

而王少偉飾演的二哥蘇秉孝一直是觀眾又愛又恨角色，他更自曝蘇家4兄妹劣根性強，大家以為他們要改過自新，殊不知又回歸本性。不過王少偉透露，第2季能看到更完整、多面向的蘇秉孝，「我覺得秉孝在轉變的過程當中，有一部分是因為他跟他女兒之間的互動」。

邱凱偉則爆料王少偉是他的罩門，拍戲時總會發出「嗯、嘿、齁」怪老頭的聲音，讓他頻頻笑場。在訪談過程，王少偉也被眾演員投票榮登片場NG王，成為最常笑場也最常害其他人笑場的罪魁禍首。

蘇晏霈飾演的蘇家小妹蘇秉愛這季故事則為追求愛情，提到拍完後有感自己跟角色類似，「明明這麼漂亮，可是卻沒有人追」。她坦言，內心渴望愛但又會卻步，或許自己的問題很大，「我就覺得可以用觀眾角度看秉愛是不是哪裡有問題，我就把那一面呈現給大家看到」。

「我的婆婆怎麼那麼可愛2」將於5月4日起每週六晚上9時在公視和LINE TV，5月5日起每週日晚上8時在東森戲劇台播出。（編輯：張雅淨）1130304

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