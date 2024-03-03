賴副總統力推台語時代劇 鹽水大飯店晚間首播

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（中央社記者賴于榛台北3日電）公視台語台自製的台語時代劇「鹽水大飯店」今天晚上首播，副總統賴清德在臉書力推指出，此劇可以了解台灣歷史、感受民主可貴，同時代表台灣發展國家語言的決心，邀請民眾共同觀賞。

「鹽水大飯店」由導演鄭文堂、林志儒共同執導，取材自農運先驅戴振耀年少時的故事，將在今天晚間8時於公視台語台全球首播，Netflix、公視+同日跟播上架。

賴清德透過臉書表示，「鹽水大飯店」以台灣農運先驅戴振耀的故事為基礎，帶領觀眾回到1970年代充滿壓迫氛圍的台灣，可以藉此重新了解台灣土地的歷史、感受台灣民主的可貴。

他還說，製播「鹽水大飯店」同時代表台灣發展國家語言的決心，相信透過台語在劇中的重要性，以及所承載的歷史意義，能讓更多人關注語言文化的傳承，一起了解這塊土地的過去，也參與這塊土地的未來，期許未來能有越來類似作品，進一步帶動台語主流化。（編輯：楊凱翔）1130303