「鹽水大飯店」取材農運先驅 追求自由奮不顧身

（中央社記者葉冠吟台北23日電）今天是世界自由日，台語時代劇「鹽水大飯店」特別選在這天宣布3月3日全球首播，男主角張耀仁在劇中為追求自由奮不顧身，戲外是奶爸的他也分享如何教小孩「自由」定義。

「鹽水大飯店」由導演鄭文堂、林志儒共同執導，取材自台灣農運先驅戴振耀的年少時代，描述男主角李文欽在追求民主自由過程，擁有一群患難與共的摯友與刻骨銘心的愛戀，用眼淚和熱血構築1970年代的台灣式革命青春。

在最新的「兄弟篇」預告裡也能看見張耀仁、蔡昌憲、黃迪揚3人，從加入美麗島雜誌社、參與遊行，最後面臨追捕的過程，原本憧憬光明未來的年輕人，卻在黑夜中倉皇逃跑。

飾演男主角「文欽」的張耀仁透過劇組分享：「文欽最後會發現自己心中也有一塊不自由，越過了自己才會有所改變，這也是在戲的最後文欽最大的成長。」

在戲外，張耀仁、蔡昌憲與黃迪揚恰好都是奶爸，3人對如何教導小孩自由的意義有不同想法。出身基隆澳底的蔡昌憲海派地說：「因為我是海邊長大的小孩，海給我的感覺就是很自由遼闊，也影響了我的個性，面對人生課題的時候會比較勇於嘗試，不太害怕失敗。我也希望自己的小孩可以學習大海自由遼闊的精神。」

黃迪揚則幽默地以繪畫比喻：「在那張白紙裡，你挑選自己喜歡的顏色，塗了想要的輪廓，你滿足了，甚至在無數次的創作後覺得無聊了，那時候爸爸就會給你張更大的紙，畫完後，再換給你更大的紙，最後再換到我們家的牆壁，好嗎？」

張耀仁坦承，他也無法解釋什麼是自由，但希望能跟孩子一起成長，大多時候都會讓兒子嘗試分享想法：「我們一起重新感受、一起討論，也許他能帶我看見『自由』全新的意思。」「鹽水大飯店」將於3月3日晚上8時在公視台語台播出。（編輯：李亨山）1130123