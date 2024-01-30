李國毅「商魂」挑戰當壞人 笑稱累積耐打技能

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北30日電）台劇「商魂」今天舉辦首映會，傅孟柏、李國毅、田中千繪等演員出席。李國毅笑說，這次演戲是第一次當壞人又挨打，常常下戲才發現受傷，累積了許多閃避和耐打的經驗值。

「商魂」講述從1950年代許多企業轉民營時代下的商界風雲，製作人高瑞陽表示，「商魂」為了符合時代下中產階級生活方式，從造型、美術到燈光都下足苦心，像是戲服做了400多套，臨時演員也近千人，相信觀眾能感受到時代感。

導演洪子鵬指出，演員是最大看點，不論是台語、日語台詞，或是多樣的情緒戲，都充滿細節和動人情感。

傅孟柏表示，台詞有台語、日語都是大挑戰，雖然劇中打扮斯文，但一場跟李國毅在雨中對打的戲，反而是最喜歡的橋段。邵雨薇表示，演完這部戲後台語突飛猛進，也認識到台語是很美的語言，希望觀眾來驗收她的台語演出。

李國毅笑說，演完「商魂」累積許多第一次，第一次演壞人又挨打，甚至唱京劇都是新鮮挑戰，拍攝期間也常發現身上有傷，「以往拍戲都是我的角色打人比較多，這次的角色真的很可憐，增加了很多閃避及耐打的經驗值。」

周曉涵劇中有大尺度親密戲，她說，這是對劇組和演員非常有信任感的表現，從事前花很多時間溝通到真正開拍並把自己交給對手演員，很多反應都是即興演出，「劇中我對市原隼人與李國毅都有情感的羈絆，在表演裡注入完全不同的兩種感受，都扣人心弦。」

「商魂」將於2月17日晚上在民視無線台、中華電信MOD與Hami Video影劇館+首播，三立台灣台隔週五跟播。（編輯：張雅淨）1130130