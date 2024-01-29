「不夠善良的我們」4/6開播 徐譽庭曝光拍攝週記

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北29日電）台劇「不夠善良的我們」集結林依晨、許瑋甯、賀軍翔、柯震東等藝人主演，今天宣布4月6日上檔。為安撫迫不及待的觀眾，編導徐譽庭寫下拍攝週記，爆料賀軍翔被副導認成路人。

「不夠善良的我們」去年底在金馬影展搶先公開2集，分別以女主角視角展開故事，林依晨飾演日復一日的職業主婦，許瑋甯則是「買了一衣櫃寂寞」的獨身女子，12年前的情敵如今彼此狹路相逢，道出現代生活緊湊步調下的各種寂寞，口碑獲好評，觀眾也頻頻敲碗開播時間，但製作方遲遲未公開。

公視節目部經理於蓓華透露，一切都是因為金馬首映反應太好，導致更多平台爭取播映權，為促成聯合播映、普及線上線下觀眾群，及協調平台的播映節奏，進行了數十次會議，才延宕至今。

為安撫迫不及待的觀眾，此劇編導徐譽庭除了透露第3集將從男主角賀軍翔視角展開，揭開「究竟導致12年前他與許瑋甯分離的原因是劈腿？還是遺憾？」，更在「不夠善良的我們」臉書粉絲專頁親自撰寫一系列「拍攝週記」。

徐譽庭在洋洋灑灑10篇週記裡分享許多拍攝趣聞，包含賀軍翔被副導認作路人，許瑋甯拍吃飯戲卻越吃越瘦的技巧等，更透露劇組遇到的許多「奇蹟」。

例如在台東拍攝時，劇本中需要1場傾盆大雨，但考量時間因素，已做好沒雨還是得拍的計畫，沒想到老天就賜下傾盆大雨。

在義大利戈里齊亞市（Gorizia）取景時，差點因雨取消拍攝，卻突然轉晴，讓所有人驚嘆不已，義大利當地劇組團隊也驚呼不可思議。

「不夠善良的我們」將於4月6日起，以週播2集方式在公視、MyVideo、愛奇藝國際站、八大戲劇台，與海外串流平台Viu聯合播映。（編輯：管中維）1130129

台劇「不夠善良的我們」道出現代生活緊湊步調下掩藏的各種寂寞面向。圖為男主角賀軍翔。（公視、MyVideo提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年1月29日