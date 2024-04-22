林依晨「不夠善良的我們」飆演技 呈現長照者辛酸

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（中央社記者洪素津台北22日電）演員林依晨在戲劇「不夠善良的我們」中細膩精準呈現長照者的辛酸疲憊與無力，婚姻上她卻出軌醫師，觀眾雖罵聲不斷，卻也能理解角色的心痛，林依晨精湛演技有望入圍金鐘。

林依晨完美刻畫婚姻生活，在劇中把照顧長輩的疲憊與無力完美詮釋，另一方面林依晨面臨婚姻困局，林依晨意外出軌醫院醫師，當她對老公賀軍翔吐露出軌實情時，兩人漸行漸遠的感情方向也顯而易見。

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賀軍翔從針鋒相對的情緒轉變成冷暴力，他反問「爽嗎？」而林依晨回應一句：「現在比較爽」，似乎是在宣洩婚姻中的委屈，這也讓觀眾心痛大喊：「天啊！太寫實了！這就是婚姻冰點時彼此互刺的血淋淋場面啊」。

劇中林依晨的演技贏得一片讚譽之聲，觀眾紛紛表示「今年金鐘評審太難了！」而「不夠善良的我們」的劇本書，今日展開預購，出版社表示，劇本書將呈現「編劇」徐譽庭的原始創作，以區別觀眾看到的「導演」徐譽庭的詮釋。（編輯：李亨山）1130422